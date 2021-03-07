أكادير: اعتقال متسولة تملك سيارة رباعية الدفع وتحتال على أصحاب المحلات

أحمد وزروتي: هبة بريس

ألقت السلطات المحلية لمنطقة أورير، التي تبعد عن مدينة أكادير شمالا ب12 كيلومتر، القبض على سيدة بتهمة النصب والاحتيال وامتهان حرفة يجرمها القانون.

وفي تفاصيل القضية، فقد تلقى قائد منطقة أورير شكايات من مجموعة من المواطنين، يتهمون فيها امرأة متسولة بالنصب عليهم في أموال قدموها لها، لعلاج أبنائها أو زوجها حسب نوع القصة التي تروي لهم.

لكن الغريب في القضية وما تم اكتشافه لاحقا، هو أن السيدة تأتي إلى منطقة أورير م

متطية سيارة رباعية الدفع، حيث تركنها بين منزلين في منطقة بعيدة عن الأعين، وتغير ملابسها وترتدي برقعا يخفي ملامح وجهها، وتنطلق في عملية النصب باستهداف أصحاب المحلات الكبيرة.

وأكدت مصادر هبة بريس أن قائد المنطقة توصل بإخبارية تفيد بتواجدها بأورير، وانتقل على الفور لمكان تواجدها صحبة عناصر من القوات المساعدة، وألقى عليها القبض بعد استشارة مع النيابة العامة ليتم تسليمها بعد ذلك إلى عناصر الدرك الملكي بتغازوت، ووضع سيارتها بالمحجز الجماعي.

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