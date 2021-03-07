أكادير: اعتقال متسولة تملك سيارة رباعية الدفع
الصورة من الارشيف

أكادير: اعتقال متسولة تملك سيارة رباعية الدفع وتحتال على أصحاب المحلات

منذ ساعة واحدة
2

أحمد وزروتي: هبة بريس

ألقت السلطات المحلية لمنطقة أورير، التي تبعد عن مدينة أكادير شمالا ب12 كيلومتر، القبض على سيدة بتهمة النصب والاحتيال وامتهان حرفة يجرمها القانون.

وفي تفاصيل القضية، فقد تلقى قائد منطقة أورير شكايات من مجموعة من المواطنين، يتهمون فيها امرأة متسولة بالنصب عليهم في أموال قدموها لها، لعلاج أبنائها أو زوجها حسب نوع القصة التي تروي لهم.

لكن الغريب في القضية وما تم اكتشافه لاحقا، هو أن السيدة تأتي إلى منطقة أورير م

 

متطية سيارة رباعية الدفع، حيث تركنها بين منزلين في منطقة بعيدة عن الأعين، وتغير ملابسها وترتدي برقعا يخفي ملامح وجهها، وتنطلق في عملية النصب باستهداف أصحاب المحلات الكبيرة.

وأكدت مصادر هبة بريس أن قائد المنطقة توصل بإخبارية تفيد بتواجدها بأورير، وانتقل على الفور لمكان تواجدها صحبة عناصر من القوات المساعدة، وألقى عليها القبض بعد استشارة مع النيابة العامة ليتم تسليمها بعد ذلك إلى عناصر الدرك الملكي بتغازوت، ووضع سيارتها بالمحجز الجماعي.

 

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 06 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 06 حالة وفاة جديدة…

منذ 6 دقائق
Photo of خلال 24 ساعة … تسجيل 249 إصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة … تسجيل 249 إصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 10 دقائق
Photo of الـ “CNSS”يُخصص تعويضات للفاعلين في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية

الـ “CNSS”يُخصص تعويضات للفاعلين في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية

منذ ساعتين
Photo of المظليات بالقوات المسلحة الملكية .. طموحات بلغت عنان السماء

المظليات بالقوات المسلحة الملكية .. طموحات بلغت عنان السماء

منذ ساعتين
Photo of الـ “CNSS” يُخصص تعويضات جزافية لأرباب القاعات الرياضية

الـ “CNSS” يُخصص تعويضات جزافية لأرباب القاعات الرياضية

منذ 3 ساعات
Photo of تخصيص ” دعم مالي” لدور الحضانة الخاصة من صندوق كوفيد

تخصيص ” دعم مالي” لدور الحضانة الخاصة من صندوق…

منذ 3 ساعات
Photo of وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى المغرب

وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى…

منذ 3 ساعات
Photo of انتحار شاب تناول سم الفئران ضواحي تاونات

انتحار شاب تناول سم الفئران ضواحي تاونات

منذ 3 ساعات
Photo of ٌإحباط عملية تهريب مخدرات بميناء طنجة المتوسط

ٌإحباط عملية تهريب مخدرات بميناء طنجة المتوسط

منذ 4 ساعات
Photo of أكادير : عمال فندق مُصنف يحتجون ضد التضييق على العمل النقابي

أكادير : عمال فندق مُصنف يحتجون ضد التضييق على…

منذ 4 ساعات

‫2 تعليقات

  1. رأيي بخصوص هذا الموضوع اننا نحن الشعب من يشجع على هذا النصب والنيابة
    الصدقات للفقراء واليتامى دووا العفة لا تعطوها للمتسولين في الشوارع وامام المساجد

  2. قبح الله الفقر.رغم ما ارتكبته من كذب على الناس لجمع المال الغير المشروع فانه لايحق للسطلة الحجز على سيارتها .بالمغرب داخل البرلمان ومن يدور في فلكه كلهم فاسدون و يكذبون على الشعب بدون استثناء ولم يحجز على أموالهم ومنهم من يغسل الاموال ..الخ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق