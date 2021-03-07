وفاة رضيع مغربي جراء سقوطه من أعلى سريره ببلدة فينيولا بإيطاليا
الورة من الأرشيف

وفاة رضيع مغربي جراء سقوطه من أعلى سريره بإيطاليا

منذ 3 ساعات
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هبة بريس من ايطاليا

استفاقت الجالية المغربية بإيطاليا ببلدة “ڤينيولا” (Vignola) بمحافظة “مودينا” على وقع  « مأساة حقيقية، بعدما توفي رضيع مغربي يبلغ من العمر ثمانية أشهر يدعى “أنس مياد ” إثر سقوطه من أعلى سرير داخل منزل أسرته.

وحلت على وجه السرعة بمكان الحادث السلطات الإيطالية التي فتحت بحثا في الموضوع ، واستمعت لأم الضحية ووالده حسب مصادر ” هبة بريس ” ، وكذا لإفادة أحد جيرانهم الذي هرع في الوهلة الأولى بعد سماعه لصراخ الأم ، ليجد الطفل مستلقيا على الأرض ، ولفظ أنفاسه رغم تقديمه له الاسعافات الأولية.

وخلف الخبر صدمة كبيرة لوالد الطفل وأمه وأسرته ، وجيرانه ، وكذا تأثر بين أفراد الجالية المغربية.

وتم نقل الضحية الرضيع الى مستودع الأموات من أجل تشريح الجثة لمعرفة السبب الرئيسي وراء الوفاة.

 

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