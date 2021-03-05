شناوي : سنمتنع عن التصويت لكي لا نصطف مع من لا يؤمنون بالديموقراطية

هبة بريس – الرباط

قال النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، مصطفى الشناوي، أنه من يدعون اليوم الديموقراطية هم من مارسوا التحكم والإقصاء في حقهم.

وأضاف الشناوي، خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب، المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، أن فيدرالية اليسار ستمتنع عن التصويت لكي لا تصطف مع من لا يؤمنون بالديموقراطية.

وسيتم التصويت خلال الجلسة على مشروع قانون تنظيمي 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ و مشروع قانون تنظيمي 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛ ومشروع قانون تنظيمي 06.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ ومشروع قانون تنظيمي 07.21 بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

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