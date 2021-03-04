عبد الوافي لفتيت

الداخلية تتفق مع نقابات المهنيين على إحداث شركات خاصة لتدبير سيارات الأجرة

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس أن الاجتماعات التي عقدت مؤخرا بين ممثلي وزارة الداخلية و ممثلي نقابات مهنيي سيارات الأجرة خلصت لتوقيع اتفاق مبدئي يتضمن عددا من النقاط لتنظيم و هيكلة القطاع و من أبرزها إحداث شركات خاصة لتدبير الطاكسيات.

و حسب مصدر مطلع، فقد تضمن الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه إحداث شركات خاصة لتدبير أسطول سيارات الأجرة خاصة لدى مستغلي أكثر من مأذونية للنقل.

و قامت الوزارة بالاتفاق مع مهنيي القطاع على تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة سماح انتقالية مدتها سنة لمستغلي أكثر من رخصة بهدف تسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين في إطار شركات قانونية.

و تروم وزارة الداخلية من خلال قراراتها الأخيرة باتفاق مع التمثيليات النقابية الكبرى الممثلة للقطاع تحسين خدمة النقل العمومي بسيارات الأجرة و توفير كل مقومات العمل الكريم للمهنيين.

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