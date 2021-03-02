كلية العلوم بتطوان تتعبأ من أجل مواجهة الفيضانات

نجلاء مزيان : هبة بريس

تساقطات مهمة بمدينة تطوان منذ صباح أمس الاثنين ادت الى ارتفاع منسوب بعض المجاري المائیة الامر الذي نتج عنه فیضانات بمجموعة من قنوات الصرف، نجمت عنھا العدید من الخسائر المادیة.

و بدورها كلية العلوم لم تسلم من الضرر الذي لحق بها جراء الفيضانات، حيث تسربت المياه إلى المختبرات و أدت إلى إتلاف بعض الأجهزة و كذا الملفات الخاصة بالأساتذة الجامعيين.

و في سياق متصل و بحضور عميد كلية العلوم و الأساتذة والموظفين وكذا الطلاب تم تعبئة كافة الموارد البشریة واللوجستیكیة الضروریة، من أجل مواجھة ھذه الوضعیة الاستثنائیة، والحفاظ على سلامة وممتلكات الكلية.

وكانت المديرية، قد توقعت في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن زخات رعدية قوية، (من 40 إلى 70 ملم) ستهم، اعتبارا من يوم أمس الإثنين على الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية اليوم الثلاثاء على الساعة الثانية عشرة زوالا، عمالات وأقاليم الحسيمة وشفشاون والفحص-أنجرة والمضيق-الفنيدق وتطوان.

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