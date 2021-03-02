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بعد بنكيران .. حمورو يهدد بمغادرة البيجيدي في حالة التصويت على تقنين “الكيف”

منذ 7 ساعات
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هبة بريس – الرباط

هدد عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية، حسن حمورو، إخوانه بالحزب، بالمغادرة نهائيا في حالة التصويت على تقنين “الكيف”.

وقال حمورو في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “أضم صوتي للأخ الأمين العام السابق لحزبنا الأستاذ عبد الاله بنكيران، والتزم بالانسحاب من الحزب نهائيا في حالة وافق الحزب على قانون تقنين زراعة القنب الهندي (الكيف).”

هذا وكان الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، قد أعلن أمس الاثنين عبر وثيقة اطلعت هبة بريس عليها، على مغادرته للحوب في حال موافقة أعضائه على تقنين استعمالات “القنب الهندي”.

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‫3 تعليقات

  1. كان على عظوالمجلس الوطني للحزب(بجد)ان يقنع باقى الاعظاإ عن الاسباب الموظوعىة التى تدفعه عن انسحاب من حسب في ما اذا صوت بالايجاب برلمانيو الحزب على فانون تقنين استعمال القنب الطبي(الهندي)وليس من المبرر اتباع راي الامين العام السابقِ.لنكن مستقلين في راينا

  2. واين احترام وجهة نظر الاغلبية ام ان كل واحد ان لم ترضخ له يلوح بالاستقالة فما يريدون سوى الشهرة حتى ان ما لم تسمع به او تعرفه ترى اسمه على صفحات الجرائد

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