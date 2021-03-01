المغرب يعلق رحلاته مع إيطاليا وبلجيكا حتى إشعار آخر

هبة بريس ـ الرباط

قرر المغرب، تعليق الرحلات الجوية إلى إيطاليا وبلجيكا، اعتبارا من منتصف ليلة اليوم الإثنين، حتى إشعار آخر.

وقالت شركة العربية للطيران في تغريدة على حسابها بفيسبوك: “وفقًا لأحدث التوجيهات المغربية، سيتم تعليق الرحلات الجوية من المغرب إلى إيطاليا وبلجيكا اعتبارًا من منتصف الليل حتى إشعار آخر” مشيرة إلى أن الرحلات إلى إسبانيا وفرنسا لا زالت قائمة.

وأعلن المغرب، الاثنين 23 فبراير الماضي ، تعليق الرحلات الجوية من وإلى تركيا وسويسرا وهولندا وألمانيا، لمدة خمسة عشر يوما.

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