بنكيران يهدد “البيجيدي”: سأغادر الحزب اذا صادقتم على تقنين “الكيف”

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – الرباط

هدد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، بالانسحاب من الحزب في حالة مصادقة “إخوانه” ب”المصباح” على تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وقال بنكيران في وثيقة اطلعت هبة بريس عليها :”ألتزم بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بتجميد العضوية إذا ما وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني مشروع تقنين الاستعمالات المشروعة للفتب الهندي”

وأضاف بنكيران في الوثيقة التي لم تتأكد هبة بريس من صحتها :”وفي حالة إذا ما صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور فسأنسحب من هذا الحزب نهائيا”

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‫5 تعليقات

  1. الماء والشطابة كاملين اش شافوا المغاربة معاكم غير الدل

  2. عجبا لم قننوا بيع المحروقات التي تمس كل شرائح المجتمع ويسعون الآن إلى تقنين القنب الهندي المحصور في الشمال فقط.

  4. تقنين قنب الهندي ورقة إنتخابية لكسب الاصوات لحزب معين فلياجل الى بعد الانتخابات

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