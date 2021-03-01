للإطمئنان على وضعه الصحي .. العثماني يزور الرميد

هبة بريس – الرباط

قام رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بزيارة عضو حكومته والقيادي عن حزبه المصطفى الرميد، بعد العملية الجراحية التي أجراها يوم السبت.

وقال العثماني في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”:” قمت مساء الأحد رفقة وفد من الأمانة العامة لـحزب_العدالةوالتنمية بزيارة للأخ العزيز المصطفى الرميد، بمستشفى محمد السادس ببوسكورة، للاطمئنان على وضعه الصحي بعد إجرائه أمس عملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد.”

وأضاف “‏حمداً لله على سلامة الأخ الرميد وفي انتظار عودته لمهامه النضالية كما عودنا دائماً.”

هذا ويشار الى أن الوزير السابق والقيادي عن العدالة والتنمية، محمد يتيم تحدث قبل يومين عن احتمال تراجع الرميد عن استقالته من الحكومة.

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