بلوكاج” أمام عمل لجنة تقصي الحقائق بمديرية الصيدلة وأنباء عن إختفاء ملفات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها الخاصة ، أن هناك ” بلوكاج” بات يوجه عمل اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد تقرير حول الصفقات الكبيرة بمديرية الصيدلة والادوية بوزارة الصحة ، خصوصا تلك التي عقدها بشكل تفاوضي وزير الصحة، خلال الجائحة .

وكشفت المصادر نفسها، عن تلكؤ رئيس لجنة تقصي الحقائق، في الشروع في تنفيذ مهامها، رغم انها تشكلت منذ أكثر من شهر ونصف ، فيما النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على ضرورة إعداد التقرير خلال 60 يوما.

واكدت مصادرنا أن عدد من البرلمانيين داخل اللجنة قد وجهوا إحتجاجهم الى رئيس اللجنة لعدم تحريكه لمساطر للتحقيق في أكثر من 250 مليار سنتيم والشركات المستفيدة منها .

وعلمت الجريدة، أن مفتشية وزارة الصحة، قد باشرت تحقيقاتها في إختفاء رزمة من ملفات ” الصفقات” حوالي 5 صناديق كرطونية، من داخل قسم الصيدلة بالمديرية، مباشرة بعد إعفاء مسؤولين من المديرية نفسها الاربعاء الماضي .

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