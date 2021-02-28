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مجلة ايطالية : الحياد السلبي لاروبا لن يساهم في ايجاد حل للنزاع حول الصحراء

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

أبرزت المجلة الإيطالية (إنصايد أوفر) أن إبقاء الدول الأوروبية على موقف الحياد “السلبي” لا يساهم في التوصل لحل نهائي للنزاع حول الصحراء ولا يخدم الاستقرار والاندماج الإقليميين.

وأضافت المجلة الإيطالية، المتخصصة في القضايا الدولية والتابعة للمجموعة الإعلامية (إل جورنالي) أنه بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، يُنتظر الآن أن تخرج أوروبا من الحياد السلبي وتحذو حذو واشنطن وتدعم التوجه الدولي.

وأبرزت أن المجتمع الدولي يتجه حاليا نحو حل يتوافق مع المقترح الذي قدمه المغرب في 2007 وهي مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وسجلت أنه منذ أن قدمت الرباط مقترح الحكم الذاتي في عام 2007 ، أيدت واشنطن دائمًا مبادرة السيادة المغربية على الصحراء، ولذلك لم يعارض الرئيس الجديد جو بايدن قرار الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه .

وأبرزت “إنصايد أوفر” أن هذا القرار الأمريكي شكل “نقطة تحول” من خلال الاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على كافة أراضي الصحراء ، مع تجديد الولايات المتحدة الأمريكية التأكيد على دعمها لمقترح الحكم الذاتي الجدي وذو المصداقية والواقعي الذي قدمه المغرب كأساس وحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي.

وذكرت المجلة الإيطالية أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، دعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم هذه الدينامية الدولية الجديدة الجارية في الصحراء المغربية.

وأضافت أنه في هذا السياق، دعا السيد بوريطة الاتحاد الأوروبي إلى الخروج من منطقة الراحة الخاصة به. وأكد أنه “يكفي أن تخرج أوروبا من منطقة راحتها وتدعم هذا التوجه الدولي”، مشيرا إلى أن “العملية راوحت مكانها على مدى سنوات”، واليوم “هناك توجه ينبثق، وهو ما ينبغي على الاتحاد الأوروبي تبنيه”.

وأكدت المجلة أنه بالنسبة للمغرب فإن “الزخم المسجل خلال السنوات الأخيرة يمكن أن يشهد تسارعًا جديدًا إذا اعترفت أيضا القارة العجوز بالسيادة المغربية على الصحراء” ، وبالتالي تسريع مسار التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.

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