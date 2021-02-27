“اغتصاب وضرب وشعوذة”.. فيديو لطفلة يصدم المغاربة

منذ 3 ساعات
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هبة بريس- الرباط

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو (صادم) لطفلة قاصر ، تناشد من خلاله المغاربة مساعدتها من أجل الحصول على حقها، بعدما تعرضت لجميع أنواع الاغتصاب والتنكيل من طرف أقارب لها.

الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، خلف صدمة لدى رواد الفضاءالازرق ، حيث تظهر طفلة عمرها 13 سنة، وهي تحكي بحرقة ماتعرضت له من إغتصاب من طرف عمها، وابن الجيران، بالإضافة إلى التعذيب الذي تمارسه عليها جدتها في مناسبات عديدة ، رغم توسلاتها لها.

الطفلة التي تُدعى “ايمان” روَت كيف تحولت أمها الى مريضة نفسية نتيجة تعرضها لاعمال شعوذة وسحر من طرف جدتها، كما اضافت الطفلة – وهي تدرف الدموع – أنه قد تم اعتقال ابن الجيران وحكم عليه بسنة سجنا ، في حين تم تبرئة العم والجدة، رغم ما اقترفوه في حق طفولتها وبراءتها.

وطالب رواد الفضاء الازرق من الجهات الامنية الدخول على خط هذه “الجريمة” ،وفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات ماجاء على لسان الطفلة.

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