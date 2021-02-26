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بصفة استثنائية.. “السجون” تسمح بالزيارات العائلية من فاتح مارس إلى 12 أبريل

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، أنه تقرر تنظيم الزيارة العائلية بصفة استثنائية لفائدة السجناء بجميع المؤسسات السجنية وطيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام السبت والأحد، ابتداء من فاتح مارس وإلى غاية 12 أبريل 2021.

وأوضحت المندوبية العامة في بلاغ لها أنه سيتم السماح بإجراء الزيارة لمرة واحدة فقط خلال هذه الفترة لفائدة زائرين اثنين من ذوي السجين المسموح لهم بالزيارة، كما سيسمح للأبناء بالزيارة رفقة أحد أفراد عائلة السجين الراشدين المسموح لهم بهذه الزيارة.

وأشار البلاغ إلى أن هذا القرار يأتي بالنظر إلى التطور الإيجابي للوضعية الوبائية على مستوى جميع جهات المملكة، ولكون المؤسسات السجنية لم تسجل خلال الشهور الأربعة الأخيرة سوى حالات قليلة ومتفرقة مرتبطة بسجناء وافدين جدد خضع أغلبها للبرتوكول العلاجي بالمستشفيات الخارجية، وأصبحت حاليا خالية تماما من أية إصابات بفيروس كورونا المستجد بين صفوف السجناء.

كما يأتي هذا القرار، حسب المصدر ذاته، حرصا من المندوبية العامة للحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية للسجناء، خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وما تنطوي عليه هذه المناسبة من أبعاد روحية وإنسانية.

ومن أجل إنجاح هذه العملية، يضيف البلاغ، سيتم تمكين جميع السجناء من الاتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالمواعيد المحددة للزيارة، كما ستتم برمجة بعض الأيام خلال فترة العطلة الدراسية وأيام السبت والأحد لاستفادة السجناء من زيارة أبنائهم لهم بشكل منفصل عن باقي فئات الزوار، في حدود الإمكانيات المتاحة بكل مؤسسة سجنية.

وخلص البلاغ إلى أنه، وحرصا على مرور هذه العملية في ظروف جيدة تمكن جميع السجناء من الاستفادة من الزيارة خلال الفترة المذكورة، تهيب المندوبية العامة بجميع الزوار والسجناء احترام المواعيد المبرمجة للزيارة والتقيد بالتدابير الصحية والوقائية المعمول بها في إطار التصدي لتفشي وباء كورونا، وبالأخص الالتزام بارتداء الكمامة وبالتباعد وإجراءات التعقيم.

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