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نشرة خاصة: تساقطات ثلجية وزخات رعدية قوية من الخميس إلى السبت

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، بأن زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية ستهم، ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية السبت المقبل، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن زخات رعدية قوية (من 40 إلى 70 ملم) ستهم، اعتبارا من اليوم الخميس على الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة الثامنة مساء، عمالات وأقاليم الحوز وشيشاوة وقلعة السراغنة ومراكش والرحامنة وتارودانت واليوسفية.

وأضافت المديرية أن زخات رعدية قوية أيضا (من 20 إلى 40 ملم)، اعتبارا من اليوم الخميس على الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة العاشرة صباحا، ستهم أقاليم أزيلال وبن سليمان وبرشيد والدار البيضاء والقنيطرة والخميسات ومديونة والمحمدية والنواصر والرباط وسلا وسطات والصخيرات-تمارة والفقيه بن صالح وورزازات، فيما ستهم، بمقاييس تتراوح بين 20 و50 ملم، أقاليم ورزازات وتنغير والرشيدية وميدلت، وذلك ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم السبت على الساعة السادسة مساء.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزخات ستكون مصحوبة محليا بالبَرَد، مشيرا إلى أن زخات رعدية معتدلة (من 15 إلى 20 ملم) ستهم خلال هذه الليلة ونهار يوم غد أقاليم بني ملال والجديدة وسيدي بنور وطاطا واشتوكة-آيت باها وخريبكة.

وذكرت المديرية أن تساقطات ثلجية، ابتداء من علو 1400م (من 20 إلى 50 سم / 24 ساعة)، من المرتقب أن تهم، اعتبارا من اليوم الخميس على الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم السبت على الساعة الحادية عشرة ليلا، عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وشيشاوة وإفران وخنيفرة وميدلت وورزازات وتارودانت وتنغير.

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