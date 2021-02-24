بسبب الزيادة في أسعار الزيوت.. الPPS يطالب الحكومة بحماية جيوب المواطنين

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – الرباط

تطرق المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماعه الاخير، إلى الزيادة التي عرفتها أسعار الزيوت النباتية، واصفة إياها بالأعباء الاضافية على جيوب المواطنين.

ونبه الحزب عبر بلاغ له، إلى أن الأمر يتعلق بمادة استهلاكية تُعَــدُّ من أهم المواد الأساسية بالنسبة للمغاربة، وهو ما يستدعي تدخل الحكومة من أجل إيجاد الصيغ المناسبة، عبر الحوار مع المُنــتِــجين، لضبط ومراقبة هذه الأسعار والحفاظ على استقرارها، بما يراعي الأوضاع الاجتماعية المتدهورة للأُسَر والفئات المغربية المُستضعفة، لا سيما وأن هذه الزيادات تأتي في ظل أوضاع غير عادية، وفي سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد 19، بتداعياتها الوخيمة على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً مع تسجيل الفقدان الهام لمناصب الشغل، والانخفاض الكبير في دخل الأفراد والأسر.

وفي نفس السياق، أشار الحزب إلى الارتفاع المهم الذي شهدته، مؤخراً، أسعارُ عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية، مما يقتضي من الحكومة تحمل مسؤوليتها، من خلال إعمال كافة الآليات المُتاحة، لأجل عقلنة حرية الأسعار وضبطها، وذلك بما يأخذ في الاعتبار الصعوبات الاجتماعية التي تواجهها مُعظم الأسر المغربية.

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تعليق واحد

  1. شخص طرد بقوة من السلطة بسبب أفعاله الشنيعة التي يعلمها القاصي والداني..ماذا نتوقع منه؟!مكانه الحقيقي:السجن..

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