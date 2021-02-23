رجل يعتدي على امرأة مستعينا بكلابه بالرماني يثير غضب المغاربة

هبة بريس ـ الرباط

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس الإثنين، شريط فيديو يوثق لاعتداء خطير على امرأة من قبل رجل بمعية عدد من الكلاب.

ويظهر الشريط المذكور الذي قيل أنه صور بالجمعة دمول البلاد نواحي الرماني لاعتداء وحشي على امرأة ملقاة على الأرض، بواسطة الركل والضرب من قبل رجل.

كما تعرضت الضحية للاعتداء من طرف 4 كلاب كانت رفقة المعتدي، حيث لم تجد سوى الصراخ للاستنجاد.

واستشاط رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبا بعد رؤيتهم لهذا المقطع المستفز وألحوا بضرورة الكشف عن ملابسات وتفاصيل الفيديو، مع توقيف الجاني ومحاكمته لينال العقاب الذي يستحقه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0