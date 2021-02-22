المغرب منسقا للبلدان الإفريقية في مكتب مجلس إدارة برنامج الغذاء العالمي

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

تم اليوم الاثنين انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة في روما ، السيد يوسف بلا ، كمنسق للمجموعة الإفريقية (القائمة الانتخابية أ) لدى مجلس إدارة برنامج الغذاء العالمي، ليعزز بذلك التزامه بالقضية الإنسانية للمنظمة والمصالح الخاصة للبلدان الإفريقية.

وتتمثل مهمة المغرب كعضو في هذا المكتب في السهر على الأداء الفعال والناجع لمجلس الإدارة والمساهمة في التوجهات الاستراتيجية لأشغاله، والمشاركة في بلورة وتحديث برنامج العمل ممتد لسنتين، وكذلك تتبع الإجراءات المتخذة عقب اجتماعات المجلس .

و سيكون المغرب ، كمنسق للمجموعة الإفريقية ، هو صوت البلدان الإفريقية ومصالحها في المكتب ، كما سيساهم في التدفق السلس للمعلومات ، فضلا عن جمع آراء أعضاء القائمة (أ ) وتعزيز التوافق بشأن القرارات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم انتخاب المغرب في مجلس إدارة برنامج الغذاء العالمي في دجنبر 2020 .

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