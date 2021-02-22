حزب ” البام” يعتزم ترشيح اليهودي المغربي ” سكيرا” في الانتخابات المقبلة

منذ 21 دقيقة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن حزب الاصالة والمعاصرة يعتزم ترشيح اليهودي المغربي” سيمون حاييم سكيرا” مرشحا لها في الانتخابات القادمة بمدينة الدار البيضاء.

ويعد ” سكيرا” الكاتب العام للفيديرالية الوطنية الفرنسية ليهود المغرب، من أهم الاسماء المدافعة عن قضايا الوطن بالخارج في عدد من المحطات، كما أن الرجل لديه مؤهلات ليكون رئيسا لجهة الدار البيضاء- سطات، وهو من مواليد مدينة الدار البيضاء سنة 1952 ، هاجر رفقة عائلته الى إسرائيل وهو في سن 15 سنة.

ومن شأن ترشيح اليهودي المغربي” سكيرا” مرشحا للانتخابات المقبلة بمدينة البيضاء، أن يفتح المجال للاحزاب الوطنية من أجل إستقطاب ” يهود مغاربة ” للترشح بإسمها في الاستحقاقات القادمة، باعتبارهم مواطنين مغاربة، يسمح لهم دستور المملكة بخوض الانتخابات .

ولا يعد هذا الترشيح الاول من نوعه في الانتخابات المغربية، بل سبقه ترشح يهود مغاربة بعدد من أقاليم المملكة ضمن لوائح الترشيح بالنسبة للاحزاب.

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