الPPS يندد بالأساليب البئيسة للأبواق الإعلامية الجزائرية اليائسة

منذ 10 دقائق
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هبة بريس

أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن تنديده الشديد بما لجأت إليه أبواق إعلامية مسخرة من قبل أوساط جزائرية يائسة من أساليب بئيسة تستهدف رمز سيادة الأمة ووحدة الشعب المغربي.

وعبر المكتب السياسي للحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، عن “تنديده الشديد بما لجأت إليه أبواق إعلامية مسخرة من قبل أوساط جزائرية يائسة بفعل الهزائم المتتالية التي حصدتها، من أساليب بئيسة وسخيفة، تستهدف رمز سيادة أمتنا ووحدة شعبنا”.

وبعد أن سجل أن هذا الأسلوب الأرعن يعد تعبيرا دنيئا عن الافتقاد إلى الصواب والأخلاق، نوه المكتب السياسي للحزب، في الوقت نفسه، بالتعامل الناضج للأصوات الجزائرية العديدة الرافضة لخطاب الحقد والتفرقة، وكذا بالتفاعل العفوي والواسع لمختلف تعبيرات الشعب المغربي، دفاعا عن المؤسسة الملكية وصيانة لحسن العلاقة بين المغرب والجزائر.

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