بن قنة تستمر في حشر أنفها بقضية المغاربة وتتجاهل أزمة بلادها
هبة بريس – الرباط
لا تفوت الاعلامية خديجة بن قنة التي تعد أحد أبواق النظام الجزائري، أية فرصة للتعبير عن حسرة أسيادها بسبب الصفعات المتتالية التي تلقوها نتيجة الدبلوماسية المغربية الناجحة والانتصارات التاريخية المتتالية بقضية الصحراء المغربية.
الاعلامية الجزائرية وبعد اعلان المصالحة الخليجية، توقفت عن مهاجمة البلدان التي كانت تقاطع البلد الذي يشغلها وتستقر بأراضيه، وخصصت حساباتها بمواقع التواصل الاجتماي لتدوين أراء ومواقف جنرالات الجزائر وقياديي عصابة قطاع الطرق.
وتزامنا مع ترويج عدد من الصفحات الفيسبوكية التابعة للنظام الجزائري والجبهة الوهمية، أمس الأربعاء، لخبر تراجع الرئيس الأمريكي الجديد عن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء، تعمدت بن قنة نشر تدوينة “مسمومة” تساءلت عن موقف الرئيس بايدن بخصوص قرار ترامب حول مغربية الصحراء.
وتعمدت الاعلامية الجزائرية، تجاهل الأزمة الحقيقية التي تعيشها بلدها من مرض رئيسها وعملياته الجراحية المتكررة، وعودة عصابة الجنرالات للحكم الفعلي للبلاد وتبرئة مقربي الرئيس السابق بوتفليقة من جرائمهم في حق الشعب والبلاد، للحديث عن قضية المغاربة التي تطير النوم من قيادات الجارة الشرقية وزعماء البوليساريو
18 تعليقات
و شوفو ليها راجل يسترها و شوفو واش باقي تحشر نيفها في شي حاجة..
لقيطة مزيج مني فرنسا اصيبت بالذعر كالجنرالات العجزة الذين يوظفونها. المغرب يسير بثبات وينجز ما لم تنجزه الضباع الضالة في الجزائر رغم نفطهم٠ نحن الاقوياء والخنزيرة بنقنة لن تجد حتر الحليب الذي نهديه لقططنا٠
الاهتمام بالشيء يدفع الالتفات اليه.وتجاهله يولد لديه محنة نفسية.وكم أشياء قضيناها بالسكوت عنها.القافلة تسير والكلاب تنبح.اتركوهم في نباحهم.مغربنا و ملكنا سائرون إلى الأمام
القافلة تسير وهوهو تنبح، السيدة عليها مهاجمة اسيادها، لانها لو امتنعت سيكون مصيرها المزبلة، السيد لها اجرة خاصة من جنيرالات الفساد الدين سيتعمرون الجزاءر مند استقلالها، ولو لم تستقل وتبقى تحت الاستعمار الفرنسي لكانت البلاد والعباد في احسن الأحوال والظروف.
Une nouvelle taupe pour less caporaux et leurs mercenaires.
خلاصت القول النظام الجزائري وابواقه ابان عن ضعف في فهم السياسة .اولا الولايات المتحدة الأمريكية تحكمها مؤسسات وليس أشخاص عكس الجزائر ثانيا الرئيس الأمريكي الصابق ترمب حاز على 75مليون صوت من الأمريكيين في الجزائر يجيب الرئيس ديالهم 1صوت نرفع ليه القبعة
VIEILLE FEMME FOLLE
هنا أقول أن بوخروبة ناجح في زرع الحقد في النفوس الجزائرين ضد المغرب،انا لا ادري لمن توطبل هاد المنحوسة غير البارحة قالها رئسها تبون نهني يروحك للجزائر، اللهم قبح سعييها.الله يخذ الحق في النظام العسكري الجزائري الفاشل.
ألم نتفق من قبل على مقاطعتها هي والدراجي وغيرهم من الحاقدين وناكري المعروف. ينطبق عليها حالة بلادها: تمتلك احتياطيات ضخمة من المحروقات وتستغلها بطريقة رسمية في تجويع وترهيب وقتل وتهجيرشعبها ومعاكسة المغرب الذي ساندها حتي نالت الاستقلال.واحدة من البلدان التي لديها أكبراحتياطيات في العالم هي فنزويلا وهي تشبه الجزائر بلد يفتقر إلى كل شيء.
الرد سيأتيها من زملائها المغاربة الذين يعملون معها في القناة
اكبر مومس في قطر هي المدعوة بنقنة؛ الخمار في القناة والعري والسكر والعهارة في الكباريهات لعنة الله عليها وعلى كل امثالها
بن قنة معروفة باكبر عاعرة في الدوحة ، الخمار في القناة والبغاء في الكباريهات في قطر
ما سمعنا عن عبد الصمد المديع المغربي بجانب بن قنة بقناة الجزيرة . هو اقرب للرد اليس كذلك
خلد جديد taupe لكابراناتها.
من رضع من الكلبة يصبح جروا بالفطرة.
نحن في مدينة وجدة كنا نسمي الجزائريين عشرة في عقل يعني عشرة أشخاص يكونون عقلا
شخصيا.اقول لهده السيدة ولاولياء امورها في البلد الشقيق.سنعاملكم باحسن ما تظهرونه لنا .والله يتولى ما في صدوركم…..الى ان يحين اليوم الذي سيقال لكم فيه.اين شركائي الدين كنتم تشاقوني فيهم.؟؟؟؟
khadija ben gana sohofiya hora to3abir 3an al ha9 fe ata3bir wa al fikr