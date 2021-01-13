الصورة تعبيرية

الغرف المهنية .. وضع الجداول التعديلية المؤقتة رهن إشارة المهنيين

منذ دقيقة واحدة
0

هبة بريس ـ الرباط

أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية ، بأن الجداول التعديلية المؤقتة توجد رهن إشارة المهنيين للاطلاع عليها إلى غاية يوم 18 يناير الجاري.

وأوضح البلاغ أنه “تبعا للاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية المكلفة بإجراء عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، قامت اللجان المذكورة، يوم 10 يناير الجاري، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، المتضمنة للقرارات التي اتخذتها، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابعة لها مقار الدوائر أو الفروع الانتخابية وبمقار الغرف المهنية”.

وبهذه المناسبة، يخبر وزير الداخلية المهنيين، إناثا وذكورا، العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، أنه يجوز لكل مهنية أو مهني غير مقيد في اللوائح المهنية الحالية أن يتقدم، إلى غاية يوم 18 يناير الجاري، بطلب قيده لدى السلطة الإدارية المحلية الواقع في دائرة نفوذها الترابي محل مزاولة نشاطه المهني.

كما يجوز لكل مهنية أو مهني مقيد في لائحة انتخابية لغرفة مهنية أن يطلب، خلال نفس المدة، قيد مهنية أو مهني متوفر على الشروط القانونية وغير مسجل حاليا فيها أو شطب اسم أي شخص يرى أنه مسجل فيها بصفة غير قانونية.

وستعرض هذه الطلبات والشكاوى على اللجان المختصة قصد دراستها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال اجتماعاتها التي ستعقدها ما بين 10 و14 فبراير 2021.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مطالب للمالكي ببرمجة موضوع طارئ بشأن الفيضانات الأخيرة بمدن المملكة

مطالب للمالكي ببرمجة موضوع طارئ بشأن الفيضانات الأخيرة بمدن…

منذ 28 دقيقة
Photo of النيابة العامة ومكتب التحقيقات وتحليل حوادث الطيران المدني يعززان تعاونهما

النيابة العامة ومكتب التحقيقات وتحليل حوادث الطيران المدني يعززان…

منذ ساعتين
Photo of غرق الدار البيضاء …احتجاجات للمطالبة بمحاسبة المسؤولين

غرق الدار البيضاء …احتجاجات للمطالبة بمحاسبة المسؤولين

منذ ساعتين
Photo of عمدة البيضاء :”من واجبنا مساءلة شركة ليديك حول مدى الوفاء بالتزاماتها“

عمدة البيضاء :”من واجبنا مساءلة شركة ليديك حول مدى…

منذ 3 ساعات
Photo of برلمانية تُقارب تحقيق فعالية نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية

برلمانية تُقارب تحقيق فعالية نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية

منذ 3 ساعات
Photo of عمدة البيضاء :”تشغيل القناة الغربية جنب المدينة أوضاعا كانت ستكون أكثر سوءً

عمدة البيضاء :”تشغيل القناة الغربية جنب المدينة أوضاعا كانت…

منذ 3 ساعات
Photo of مراجعة اللوائح الانتخابية …وضع الجداول التعديلية المؤقتة رهن إشارة العموم

مراجعة اللوائح الانتخابية …وضع الجداول التعديلية المؤقتة رهن إشارة…

منذ 3 ساعات
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 1927 حالة إضافية خلال 24 ساعة

حالات الشفاء …تسجيل 1927 حالة إضافية خلال 24 ساعة

منذ 3 ساعات
Photo of تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ 3 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 1266 إصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة.. تسجيل 1266 إصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق