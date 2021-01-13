المعارضة تثور في وجه عمدة البيضاء و مجلسه بسبب “تقارير اللجنة الشكلية”

منذ 47 ثانية
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

غضب كبير يسود وسط صفوف أعضاء المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء خاصة بعد الاجتماع الأخير الذي أفاض الكأس و ضاعف من حدة الانتقادات التي تلقاها مجلس عبد العزيز العماري.

و حسب ما توصلت له هبة بريس، فقد تسببت تقارير لجنة تتبع ليديك المحدثة من طرف مجلس المدينة في فورة غضب عارمة وسط صفوف منتخبي البيضاء بعدما فوجئوا بغياب تقارير موضوعية.

و تساءل أعضاء المعارضة بالمجلس عن الأسباب الكامنة وراء عدم تفعيل لجنة تتبع المشاريع و منها تلك المتعلقة بشركة ليديك، حيث اعتبروا هاته اللجنة مجرد لجنة “شكلية و صورية” لا غير.

و أوضح منتخبو المعارضة بأنه لم يسبق لهم أن توصلوا بأي تقرير يخص عمل اللجنة السالفة الذكر و لم يسبق لها أن قدمت أي عرض باجتماعات المجلس مما يجعل من تواجدها مجرد “لجنة على ورق”.

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