تشييع جثمان الراحل محمد الوفا بالرباط(+فيديو)

منذ 32 ثانية
0

هبة بريس – الرباط

شُيع عصر يومه الأحد 27 دجنبر 2020، جثمان الوزير والسفير السابق، محمد الوفا، بمقبرة سيدي مسعود بحي الرياض بالرباط.

وحضر الجنازة أفراد عائلة الراحل وعدد من الشخصيات السياسية يتقدمهم الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، الإضافة إلى بعض الوجوه السياسية والحزبية.

ويشار أن الوزير السابق توفي صبيحة يومه الأحد عن سن يناهز 72 سنة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعيّن الراحل سنة 2012 وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ثم اشتغل وزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون العامة والحكامة.

 

كما اشتغل الرحال محمد الوفا، سفيراً للمملكة المغربية ما بين 2000 و2004 بدولة الهند، ثمن سفيرا بدولة إيران سنة 2006، وبعدها سفيرا بدولة البرازيل.

 

 

 

 

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الكركرات: المصالح الأمنية المختصة تحجز 188 كيلوغرام من مادة المعسل داخل شاحنة

الكركرات: المصالح الأمنية المختصة تحجز 188 كيلوغرام من مادة…

منذ 28 دقيقة
Photo of كورونا المغرب.. شفاء 1965مصابا خلال 24 ساعة الماضية

كورونا المغرب.. شفاء 1965مصابا خلال 24 ساعة الماضية

منذ 48 دقيقة
Photo of كورونا تنهي حياة 36 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية بالمغرب 

كورونا تنهي حياة 36 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية…

منذ 51 دقيقة
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 1517 إصابة جديدة بـ”كورونا” في المغرب

خلال 24 ساعة.. تسجيل 1517 إصابة جديدة بـ”كورونا” في…

منذ 55 دقيقة
Photo of الداخلة: استنفار المصالح الامنية بعد جنوح قارب خشبي بشاطئ خيرة”

الداخلة: استنفار المصالح الامنية بعد جنوح قارب خشبي بشاطئ…

منذ ساعتين
Photo of أمن البيضاء يوقف ثلاثة أشخاص مرتبطين بشبكة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف

أمن البيضاء يوقف ثلاثة أشخاص مرتبطين بشبكة إجرامية متخصصة…

منذ 3 ساعات
Photo of الناظور.. إجهاض عملية للهجرة السرية وضبط 44 مرشحا بينهم نساء

الناظور.. إجهاض عملية للهجرة السرية وضبط 44 مرشحا بينهم…

منذ 4 ساعات
Photo of بنعبد الله عن رحيل الوفا : فقدت صديقا خدوما ذي مسار نضالي حافل

بنعبد الله عن رحيل الوفا : فقدت صديقا خدوما…

منذ 5 ساعات
Photo of المخزون المائي لسدود جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يقترب من 800 مليون متر مكعب

المخزون المائي لسدود جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يقترب من 800 مليون…

منذ 8 ساعات
Photo of الݣرݣرات: تنظيمات مدنية امازيغية قامت بزيارة رمزية الى المعبر الحدودي

الݣرݣرات: تنظيمات مدنية امازيغية قامت بزيارة رمزية الى المعبر…

منذ 9 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق