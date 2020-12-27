تشييع جثمان الراحل محمد الوفا بالرباط(+فيديو)

هبة بريس – الرباط

شُيع عصر يومه الأحد 27 دجنبر 2020، جثمان الوزير والسفير السابق، محمد الوفا، بمقبرة سيدي مسعود بحي الرياض بالرباط.

وحضر الجنازة أفراد عائلة الراحل وعدد من الشخصيات السياسية يتقدمهم الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، الإضافة إلى بعض الوجوه السياسية والحزبية.

ويشار أن الوزير السابق توفي صبيحة يومه الأحد عن سن يناهز 72 سنة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعيّن الراحل سنة 2012 وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ثم اشتغل وزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون العامة والحكامة.

كما اشتغل الرحال محمد الوفا، سفيراً للمملكة المغربية ما بين 2000 و2004 بدولة الهند، ثمن سفيرا بدولة إيران سنة 2006، وبعدها سفيرا بدولة البرازيل.

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