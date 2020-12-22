صحيفة عبرية: المغرب أبلغ اسرائيل أنه ليس معني بحفل علني للتوقيع على اتفاق السلام

هبة بريس – وكالات

كشفت صحيفة عبرية، اليوم، الثلاثاء، عن فحوى رسالة بعثتها المملكة المغربية إلى إسرائيل.

و ذكرت صحيفة “هاآرتس” العبرية، أن المغرب بعث رسالة مهمة إلى إسرائيل، مفادها أن المملكة ليست معنية بحفل علني للتوقيع على اتفاق السلام مع تل أبيب.

وأوضحت الصحيفة أن المغرب بعث رسالة أخرى قبل أيام تقضي بأن الرباط لا ترى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بلادها وإسرائيل هو جزء من “اتفاق إبراهام”، بدعوى أن الطرفين، المغربي والإسرائيلي، سبقا وأن أقاما علاقات دبلوماسية من قبل.

هذا ووصلت، مساء اليوم الثلاثاء، أول طائرة إسرائيلية إلى مطار الرباط، على متنها وفد امريكي اسرائيلي في أول رحلة تجارية مباشرة بين البلدين.

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