في أول زيارة رسمية.. التوقيع على اتفاقيات بين المغرب وإسرائيل

منذ دقيقة واحدة
0

هبة بريس

من المنتظر أن يصل إلى إسرائيل اليوم الاثنين وفد أميركي بقيادة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وسيجري الوفد الامريكي لقاءات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين.

ومن المرتقب أن يرافق الوفد الأميركي وفد إسرائيلي بقيادة رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شباط إلى المغرب غدا، في رحلة جوية مباشرة هي الأولى منذ الإعلان عن استئناف العلاقات بين تل أبيب والرباط قبل أسبوعين.

وسيوقع الوفدان المغربي والإسرائيلي على اتفاقات لاستئناف العلاقات في عدد من المجالات.

وستشمل الاتفاقيات قطاعات السياحة والنقل الجوي والاستثمار والصناعة والاقتصاد، وقطاعات أخرى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ستحمل وفدا أمريكيا اسرائيليا.. شركة اسرئيلية تسير أول رحلة للمغرب غذا الثلاثاء

ستحمل وفدا أمريكيا اسرائيليا.. شركة اسرئيلية تسير أول رحلة…

منذ ساعتين
Photo of سفير المملكة بجنوب إفريقيا: “مغربية الصحراء لا تشوبها شائبة”

سفير المملكة بجنوب إفريقيا: “مغربية الصحراء لا تشوبها شائبة”

منذ 16 ساعة
Photo of في رسالة للملك.. أكثر من 30 ألف يهودي مغربي مقيمين بكندا: “مستعدون للدفاع عن بلدنا الأصلي”

في رسالة للملك.. أكثر من 30 ألف يهودي مغربي…

منذ 17 ساعة
Photo of العمراني : الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء أقبرت الأطروحات الانفصالية

العمراني : الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء أقبرت الأطروحات الانفصالية

منذ 21 ساعة
Photo of لشكر : اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على صحرائه منعطف استراتيجي هام

لشكر : اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على صحرائه منعطف…

منذ 22 ساعة
Photo of العثماني : المغرب يمارس سيادته على صحرائه ولايسيئ الى جيرانه

العثماني : المغرب يمارس سيادته على صحرائه ولايسيئ الى…

منذ 23 ساعة
Photo of دومينيكا تشيد بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه

دومينيكا تشيد بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب…

منذ يوم واحد
Photo of حاخامات أوربا يُشيدون بالشجاعة السياسية للملك

حاخامات أوربا يُشيدون بالشجاعة السياسية للملك

منذ يوم واحد
Photo of وزيرة خارجية الكونغو:”رفضنا على الدوام نزعة بلقنة البلدان الافريقية

وزيرة خارجية الكونغو:”رفضنا على الدوام نزعة بلقنة البلدان الافريقية

منذ يوم واحد
Photo of شكاية تطالب الداخلية بإخضاع جماعة للفحص الإداري والمالي

شكاية تطالب الداخلية بإخضاع جماعة للفحص الإداري والمالي

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق