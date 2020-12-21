في أول زيارة رسمية.. التوقيع على اتفاقيات بين المغرب وإسرائيل

هبة بريس

من المنتظر أن يصل إلى إسرائيل اليوم الاثنين وفد أميركي بقيادة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وسيجري الوفد الامريكي لقاءات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين.

ومن المرتقب أن يرافق الوفد الأميركي وفد إسرائيلي بقيادة رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شباط إلى المغرب غدا، في رحلة جوية مباشرة هي الأولى منذ الإعلان عن استئناف العلاقات بين تل أبيب والرباط قبل أسبوعين.

وسيوقع الوفدان المغربي والإسرائيلي على اتفاقات لاستئناف العلاقات في عدد من المجالات.

وستشمل الاتفاقيات قطاعات السياحة والنقل الجوي والاستثمار والصناعة والاقتصاد، وقطاعات أخرى.

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