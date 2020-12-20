سفير المملكة بجنوب إفريقيا: “المغرب أقبر أطروحات الانفصاليين بشكل نهائي”

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس ـ متابعة

في تصريح له لإحدى القنوات التلفزية الجنوب إفريقية، أكد يوسف العمراني سفير المغرب بجنوب إفريقيا أن المغرب أنهى بشكل نهائي الأطروحات الانفصالية لدعاة التقسيم.

و أكد سفير المغرب بجنوب إفريقيا أن الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء تعكس إلى حد كبير التصاعد القوي لدينامية القانون والعدالة، التي تقبر بشكل نهائي أطروحات “دعاة التقسيم والانفصال”.

وتحدث الدبلوماسي المغربي، على مدى ما يقرب من نصف الساعة، عن ما وصفه ب”الاختراق التاريخي”، وكذا “التآزر الدبلوماسي” الذي يعزز، على الصعيد الدولي، الحقوق المشروعة للمغرب في الدفاع وحماية وحدته الترابية.

وأكد أن “صوت المجتمع الدولي بات أعلى وأقوى ليصدح بحقائق لا تشوبها شائبة حول مغربية الصحراء، والإعلان الأمريكي، إلى جانب كونه اعترافا رسميا وواضحا وقاطعا بسيادة المملكة، يأتي ليؤكد في جوهره على بروز وعي دولي يعبر بطريقة فاعلة وإرادية عن الدعم الثابت للمقاربة المغربية الوجيهة التي لا تحيد عن الشرعية الدولية”.

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