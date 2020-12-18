Le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, intervenant, lundi (25/03/19) à Marrakech, à l’occasion de l’ouverture de la conférence ministérielle africaine.

بوريطة: أمن قطر ومنطقة الخليج هو استقرار للمنطقة العربية برمتها

منذ 41 ثانية
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هبة بريس

أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، عن ارتياح بلاده لما أعلنته دولة الكويت حول المساعي المتعلقة بالمصالحة الخليجية، مؤكدا أن أمن واستقرار دولة قطر ومنطقة الخليج يعدان استقرارا للمنطقة العربية برمتها.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فقد جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، امس الخميس، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

ووفقا للوكالة “فقد جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها على كافة الأصعدة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

كما هنأ بوريطة، خلال الاتصال، دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني للدولة.

وبدوره، أكد وزير الخارجية القطري على عمق العلاقات بين البلدين، وعبر عن تقديره لموقف المغرب، مشددا على دعم دولة قطر لما من شأنه حفظ أمن وسلامة وسيادة المملكة ووحدة أراضيها

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