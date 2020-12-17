مغاربة يردون على الدراجي : “سقط القناع عن حفيظ تربية الجنرالات”
هبة بريس – الرباط
رد نشطاء مغاربة، على الخرجة المسعورة للصحفي والمعلق الرياضي، حفيظ دراجي، بخصوص الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء واستئناف العلاقات الثنائية والدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.
وقال أحد النشطاء في تدوينة نشرها ردا على دراجي :”سقط القناع عن دراجي وكشر عن أنيابه وكشف حقيقته ودعمه لأطروحة الانفصاليين وتطبيله لجرائم الجنرالات في حق اخوانه الجزائريين”
وأضاف آخر: “الدراجي وبن قنة وغيرهم ممن تربوا على يد جنرالات الجزائر، يكنون كل الحقد للمملكة منذ زمن طويل، فلا تنخضعوا بالتدوينات الكاذبة التي تحمل شعارات “خاوة خاوة”.
ودعا آخر الدراجي الى “الحديث عن الأزمة الداخلية التي تعيشها بلاده ومعاناة إخوانه الجزائريين، بدل التدخل في القضية الوطنية التي تبعد كل البعد عنه وعن أمثاله”
هذا ويشار الى أن الصحفي الجزائري هاجم المغرب بعد الاعلان عن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء واستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
12 تعليقات
من هدا الامعة ؟؟ من هدا الرويبضة؟؟؟ حتى نعطيه كل هدا الحجم ..هدافكر له
و نحن نقول إلى هذا “الحرناط ” الذي لا يعرف حتى كيف يعلق على لقاء رياضي أن التطبيع مع إسرائيل احسن من علاقات ملعونة كل اللعن مع نظام العسكر و ابواقه.
ليس في القنافد أملس
لتاريخ لهم لقطاء من الأصل مادا تنتضرون منهم
كاع اولاد عبد الواحد واحد.من تكون هده المسماة دراجي حتى تعطى لها هده الأهمية صالح
يجب على جميع المغاربة الاحرارمقاطعة المقابلات التي يعلق عليها هذا المنافق الحاقد وجه الشركحال جميع أبناء فرنسا.هناك قنوات ولغات أخرى يمكن أن نشاهد الرياضة دون هذا الرخيص.مقاطعة مقاطعة مقاطعة…
سبحان الله نحن المغاربة دغيا تيكلونا بحلاوة اللسان و غدين معاهم بالنية خلوة. حلوة كلام معسول و مسقي بالسم وغيروا كثير في العالم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ويحي العرب ملكا وشعبا اما الحكومة غير خلها على الله.
شكون هدا لي قال عن المغرب والجزائر خاوة إسأل عن المغاربة الدي طوريدو يوم عيد الأضحى و طريقة الأخوية التي تعملة الجزائر معهم
نعرفهم منذ صغرنا. كانت جداتنا يحكين فيما بينهن بأن اغلب الجزائريات اغتصبن ابان الاستعمار و بالتالي فأغلب الجزائريين فيهم دم فرنسي استعماري حاقد على المغرب. فهذا تصرف طبيعي.
اسي دراجي مامحلك من الإعراب عليك آن تنشغل بمجتمعك ومشاكله وآترك الآخرين. ليكن في علمك آن الآدى والحقد الذي تلقيناه من حكام بلادك لن نتلقاه من دولة آخرى. المغرب له سيادته وحريته آن يختار حلفائه والعلاقات مع إسرائيل قديمة لعدة عقود وله مليون يهودي فيها معتزين بمغربيتهم ويحبون ويساندون المغرب. والإعتراف الآميريكي رزين يستند على التاريخ ـ آحسن من دولتك التي نفقت 500 مليار دولار على المرتزقة بدون نتيجة ولا نفع. المغرب له قائد حكيم لم يتصرف كنظامك بالمثل آن يسمح للقبايل آن يفتحوا سفارة بالرباط وقنصلية في الصحراء مراعيا للجورة والدم. لقد عبرت يادراجي عن آنك شيات لتحصل على دينارات ودعم ـ حسبنا الله ونعم الوكيل.
أن تعرف خصمك خير من أن تجهله..من أظهر عداءه للمغرب مشككا في وحدته الترابية يجب وضعه في لائحة سوداء حيث يحرم الدخول إلى المغرب ويحرم التعامل معه.
اسي دراجي كانت لك مكانة ومصدقية عند المغاربة ولاكن خرجت عن الطريق وسببك آنك آصبحت دومية وجوكير لجنرالات بلادك الذين يكرهون المغرب الذي يتقدم آكثر من بلدك، اسي مول البسكليت إنشغل بالمشاكل والآزمات في الجزائر وآترك المغرب لمواطنيه، إسرائيل آحسن وآفضل من بلدك والمغاربة وملكهم لن يتخلوا عن فلسطين التي طبعت مع إسرائيل مند زمان ـ كل دولة تراعي مصلحتها هل يهدم ويحرق منزلك تتركه وتنقد منزل آخر آضن لا. فيق مالنعاس وآرجع إلى رشدك وخليك بعيد وحاول تسترجع محبة ومساندة المغاربة لك. الله يهديك ويرد بيك. شعار الشعبين خوا خوا والشياتين ينقلعوا كلهم.