مغاربة يردون على الدراجي : “سقط القناع عن حفيظ تربية الجنرالات”

هبة بريس – الرباط

رد نشطاء مغاربة، على الخرجة المسعورة للصحفي والمعلق الرياضي، حفيظ دراجي، بخصوص الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء واستئناف العلاقات الثنائية والدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.

وقال أحد النشطاء في تدوينة نشرها ردا على دراجي :”سقط القناع عن دراجي وكشر عن أنيابه وكشف حقيقته ودعمه لأطروحة الانفصاليين وتطبيله لجرائم الجنرالات في حق اخوانه الجزائريين”

وأضاف آخر: “الدراجي وبن قنة وغيرهم ممن تربوا على يد جنرالات الجزائر، يكنون كل الحقد للمملكة منذ زمن طويل، فلا تنخضعوا بالتدوينات الكاذبة التي تحمل شعارات “خاوة خاوة”.

ودعا آخر الدراجي الى “الحديث عن الأزمة الداخلية التي تعيشها بلاده ومعاناة إخوانه الجزائريين، بدل التدخل في القضية الوطنية التي تبعد كل البعد عنه وعن أمثاله”

هذا ويشار الى أن الصحفي الجزائري هاجم المغرب بعد الاعلان عن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء واستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

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