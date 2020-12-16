الملك محمد السادس يعزي في وفاة المرحوم نور الدين الصايل

منذ 31 دقيقة
0

هبة بريس-

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الإعلامي والناقد السينمائي المرحوم نور الدين الصايل.

وقال الملك محمد السادس في هذه البرقية ” تلقينا ببالغ التأثر والأسى نعي المشمول بعفو الله ورضاه، الإعلامي والناقد السينمائي القدير، المرحوم نور الدين الصايل، تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه”.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب الملك لأفراد أسرة المرحوم ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، ولأسرة الفقيد الإعلامية والثقافية، ولسائر أصدقائه ومحبيه، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، ” في فقدان شخصية فذة كانت من الرعيل الأول الذين أسسوا للنقد السينمائي بالمغرب وساهموا في النهوض بالصناعة السينمائية فيه، سواء من موقعه كمثقف وناقد، أو كمسؤول على رأس مؤسسات إعلامية وسينمائية وطنية ودولية، حيث أبان، رحمه الله، عن كفاءة واقتدار مطبوعين بروح التفاني والإخلاص في خدمة بلده “.

ومما جاء في برقية الملك ” وإننا إذ نشاطركم مشاعركم في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، مستحضرين ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من دماثة الخلق، وما كان يحظى به من حب وتقدير كبيرين، لندعوه سبحانه وتعالى أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يثيبه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه من جليل الأعمال، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان “.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إجراء جديد بقانون مالية 2021 للقطع مع التملص في أداء الضرائب على السيارات

إجراء جديد بقانون مالية 2021 للقطع مع التملص في…

منذ 5 دقائق
Photo of كورونا المغرب.. شفاء3924 مصابا خلال 24 ساعة الماضية

كورونا المغرب.. شفاء3924 مصابا خلال 24 ساعة الماضية

منذ 56 دقيقة
Photo of كورونا تنهي حياة 38 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية بالمغرب 

كورونا تنهي حياة 38 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية…

منذ 60 دقيقة
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 3351 إصابة جديدة بـ”كورونا” في المغرب

خلال 24 ساعة.. تسجيل 3351 إصابة جديدة بـ”كورونا” في…

منذ ساعة واحدة
Photo of تمتيع المحامي والحقوقي منتصر بوعبيد بالسراح المؤقت رفقة شقيقيه +فيديو

تمتيع المحامي والحقوقي منتصر بوعبيد بالسراح المؤقت رفقة شقيقيه…

منذ 4 ساعات
Photo of أكادير.. منع إحتفالات “رأس السنة” يعمق جراح أرباب الفنادق

أكادير.. منع إحتفالات “رأس السنة” يعمق جراح أرباب الفنادق

منذ 6 ساعات
Photo of في نشرة خاصة للأرصاد الجوية.. زخات رعدية قوية بعدد من الأقاليم

في نشرة خاصة للأرصاد الجوية.. زخات رعدية قوية بعدد…

منذ 7 ساعات
Photo of إجراءات مشددة لمنع التجمعات والاحتفالات ليلة رأس السنة

إجراءات مشددة لمنع التجمعات والاحتفالات ليلة رأس السنة

منذ 8 ساعات
Photo of منظمة السلام العالمية تتوج شبابا مغاربة بجائزة “المبادرة المبتكرة”

منظمة السلام العالمية تتوج شبابا مغاربة بجائزة “المبادرة المبتكرة”

منذ 8 ساعات
Photo of الجالية اليهودية في البيضاء تقيم احتفالا افتراضيا بقرار المغرب و بعيد “حانوكا”

الجالية اليهودية في البيضاء تقيم احتفالا افتراضيا بقرار المغرب…

منذ 10 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق