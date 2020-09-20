تنزيل قرار إغلاق المحلات ينتهي بمحاولة انتحار في مرتيل

منذ 11 دقيقة
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نجلاء مزيان : هبة بريس

يبدو أن تنزيل قرارات التشديد في إغلاق المحلات التجارية وأسواق الخضر والسمك بمدينة مارتيل تشوبه بعض الانتقائية.

مناسبة الحديث، تدخل بإحدى الملحقات الإدارية بمدينة مرتيل، انتهى بإقدام أحد التجار على تمرير آلة حادة على مناطق من جسمه في محاولة منه لإنهاء حياته بعدما أحس “بالحكرة” والظلم.

التاجر وبحسب ما أكدته مصادر مطلعة، يمتلك “محلبة” على مقربة من سوق الخضر والأسماك، الأمر الذي جعل القائد يفرض عليه الإغلاق على الساعة السادسة أي نفس توقيت الأسواق، في حين أنه يجب ان يغلق في الساعة الحادية عشر ليلا مثل باقي المحلات التجارية.

وتعليقا على الواقعة يرى متتبعون للشأن المحلي أن التاجر تعرض للظلم على اعتبار ان محله يوجد خارج السوق وان القرار الذي يسري عليه يسري على المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية.

ويعيب المهنيون الطريقة التي يتم بها إنزال مثل هذه القرارات مشيرين إلى تغييب رأي الجمعيات المهنية في اطار مقاربة تشاركية تضمن مصلحة البلاد والعباد.

و الجدير بالذكر أن التاجر تم نقله على وجه السرعة للمستشفى الإقليمي بتطوان “سانية الرمل” من أجل تلقي العلاج .

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