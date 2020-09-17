هيئة المحامين بالبيضاء تدخل على الخط بعد تسجيل إصابات كورونا في صفوف منخرطيها

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

لم يسلم الجسم القضائي بالدار البيضاء من موجة كورونا التي توغلت بشكل كبير في العاصمة الاقتصادية خلال الأسابيع الأخيرة مسجلة أرقاما غير مسبوقة دقت ناقوس الخطر، حيث أصيب عدد من المحامين بهاته المدينة بفيروس كورونا.

و تفاعلا مع تسجيل إيجابية كشوفات كورونا لدى عدد من المحامين ، دخلت هيئة المحاميين بالدار البيضاء على الخط معلنة تشكيل لجنة لتتبع الحالة الوبائية في صفوف المحامين.

كما قرر مجلس الهيئة تعزيز الإجراءات المتخذة على مستوى مقراتها ومصالحها و كذا على مستوى محاكم الدائرة وذلك بوضع كمامات رهن إشارة المحامين بها، وتوفير سوائل التعقيم، وتنظيم حملات تحسيسية وتواصلية من أجل الاستمرار في مراعاة الإجراءات الاحترازية.

اللجنة التي أحدثتها الهيئة برئاسة النقيب بيرواين ستتكلف بتتبع حالات المحامين الذين أصيبوا بفيروس كورونا و ضمان استفادتهم من الرعاية الصحية اللازمة، وتقديم الدعم اللازم لهم و لذويهم.

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