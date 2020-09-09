فريق برلماني يُسائل لفتيت حول إختلالات توزيع الدقيق المدعم

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هبة بريس ـ الرباط

وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حول إختلالات توزيع الدقيق المدعم بمركز جماعة وقيادة أقايغان بإقليم طاطا.

وأكد الفريق في eمراسلته بأن ” الدقيق المدعم المزود به من بعض مطاحن أكادير يعرف رداءة في الجودة، سواء الداكن منه أو الأسود، أو من حيث طعمه واستحالة الغذاء بواسطته”.

ونبه الفريق الإشتراكي إلى أن ” مركز أقايغان بإقليم طاطا يشهد ندرة من هذه المادة الأساسية للساكنة، وذلك نظرا لعدم انتظام التزويد من طرف الممون بمركز الجماعة والقيادة (ذي الكثافة السكانية الكبيرة)، مما تضطر معه هذه الأخيرة لاقتنائه من الدواوير المجاورة وبأثمنة متراوحة ” .

وطالب الفريق الإشتراكي من الوزير عبد الوافي لفتيت توضيح الإجراءات والتدابير التي ستتخذ من طرف وزارته لوضع حد لهذه الاختلالات في جودة وتوزيع الدقيق المدعم بمركز جماعة وقيادة أقايغان (إسوة بباقي ساكنة القيادة والإقليم) بإقليم طاطا.

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