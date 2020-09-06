أكاديمية التعليم لجهة البيضاء-سطات تعلن اعتماد ”التعليم عن بعد“ في مجموعة من عمالات البيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات إلى علم التلميذات والتلاميذ وأولياء أمورهم والأطر التربوية والإدارية وعموم المواطنين أن الموسم الدراسي 2020/2021 سينطلق يوم الاثنين 07 شتنبر 2020 بالنسبة لجميع التلميذات والتلاميذ.

وأكدت الأكاديمية أنه وتبعا لبلاغ الحكومة الصادر يومه الأحد 06 شتنبر 2020 فقد تقرر تفعيلا لتوصيات السلطات الولائية والصحية بهذه الجهة اعتماد الدراسة عن بعد حصريا بمؤسسات التعليم العمومي والخصوصي بكل الأسلاك والمؤسسات التابعة للبعثات الأجنبية ، وذلك في مجموع عمالات مقاطعات الدار البيضاء وهي : الدار البيضاء–أنفا، الفداء مرس السلطان، الحي الحسني، عين الشق، الحي المحمدي عين السبع، ابنامسيك، مولاي رشيد، سيدي البرنوصي.

وأوضحت الأكاديمية أن هذا القرار ينطبق كذلك على التلميذات والتلاميذ الذين ينتمون إلى أسر تضم أشخاصا مصابين بفيروس كورونا.

أما بالنسبة للتلميذات والتلاميذ غير المعنيين بهذا القرار والمنتمون إلى باقي المديريات الإقليمية التابعة للجهة، فسيتم استقبالهم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 شتنبر 2020 داخل المؤسسات التعليمية في مجموعات صغيرة تراعي شروط التدابير الوقائية ووفق البرمجة المعلن عنها سابقاً في بلاغ الوزارة.

واستنادا إلى هذا القرار، تضييف الأكاديمية أنه يتوجب على جميع الأطر الإدارية والتربوية التابعة لهذه الأكاديمية أن تلتحق بمقرات عملها في الموعد المحدد منأجل اتخاذ الإجراءات والترتيبات الضرورية حتى يتم انطلاق الموسم الدراسي في أحسن الظروف صيانة لمصلحة ومستقبل المتمدرسات والمتمدرسين ، وذلك ضمانا للتحصيل الدراسي لبناتنا وأبنائنا سواء تعلق الأمر بالتعليم عن بعد أو الحضوري.

وإذ تقدم الأكاديمية هذه المعطيات فانها تؤكد حرصها على تثمين ما سيبذله أطرها التربوية والإدارية من قصارى الجهود لإنجاح هذاالموسم الدراسي.

هذا ويشار أن الحكومة قررت، ابتداء من غد الإثنين على الساعة الثانية عشر زوالا، اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجدبتراب عمالة الدار البيضاء.

وقالت الحكومة أنه سيتم اتخاذ هذه التدابير وفق المحددات التالية : إغلاق جميع منافذ عمالة الدارالبيضاء، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقلمسلمة من طرف السلطات المحلية وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عنبعد، ابتداء من يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري.

كما سيتم إغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة زوالا ، وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، والمطاعم علىالساعة التاسعة ليلا.

وسيتم أيضا إقرار حظر التنقل الليلي بجميع أرجاء تراب العمالة، من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقلللأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي.

وأوضحت أنه سيستمر العمل بهذه التدابير طيلة أربعة عشر يوما المقبلة، مع إخضاع الوضعية الوبائية بالمدينة لتقييم دقيق ومستمر لاتخاذ القرار المناسببشأنها.

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