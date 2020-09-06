أكاديمية التعليم لجهة البيضاء-سطات تعلن اعتماد ”التعليم عن بعد“ في مجموعة من عمالات البيضاء

منذ ساعتين
0

هبة بريس – الدار البيضاء

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات إلى علم التلميذات والتلاميذ وأولياء أمورهم والأطر التربوية والإدارية وعموم المواطنين أن الموسم الدراسي 2020/2021 سينطلق يوم الاثنين 07 شتنبر 2020 بالنسبة لجميع التلميذات والتلاميذ.

وأكدت الأكاديمية أنه وتبعا لبلاغ الحكومة الصادر يومه الأحد 06 شتنبر 2020 فقد تقرر تفعيلا لتوصيات السلطات الولائية والصحية بهذه الجهة اعتماد الدراسة عن بعد حصريا بمؤسسات التعليم العمومي والخصوصي بكل الأسلاك والمؤسسات التابعة للبعثات الأجنبية ، وذلك في مجموع عمالات مقاطعات الدار البيضاء وهي : الدار البيضاءأنفا، الفداء مرس السلطان، الحي الحسني، عين الشق، الحي المحمدي عين السبع، ابنامسيك، مولاي رشيد، سيدي البرنوصي.

وأوضحت الأكاديمية أن هذا القرار ينطبق كذلك على التلميذات والتلاميذ الذين ينتمون إلى أسر تضم أشخاصا مصابين بفيروس كورونا.

أما بالنسبة للتلميذات والتلاميذ غير المعنيين بهذا القرار والمنتمون إلى باقي المديريات الإقليمية التابعة للجهة، فسيتم استقبالهم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 شتنبر 2020 داخل المؤسسات التعليمية في مجموعات صغيرة تراعي شروط التدابير الوقائية ووفق البرمجة المعلن عنها سابقاً في بلاغ الوزارة.

واستنادا إلى هذا القرار، تضييف الأكاديمية أنه يتوجب على جميع الأطر الإدارية والتربوية التابعة لهذه الأكاديمية أن تلتحق بمقرات عملها في الموعد المحدد منأجل اتخاذ الإجراءات والترتيبات الضرورية حتى يتم  انطلاق الموسم الدراسي في أحسن الظروف صيانة لمصلحة ومستقبل المتمدرسات والمتمدرسين ، وذلك ضمانا للتحصيل الدراسي لبناتنا وأبنائنا سواء تعلق الأمر بالتعليم عن بعد أو الحضوري.

وإذ تقدم الأكاديمية هذه المعطيات فانها تؤكد حرصها على تثمين ما سيبذله أطرها التربوية والإدارية من قصارى الجهود لإنجاح هذاالموسم الدراسي.

هذا ويشار أن الحكومة قررت، ابتداء من غد الإثنين على الساعة الثانية عشر زوالا، اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجدبتراب عمالة الدار البيضاء.

وقالت الحكومة أنه سيتم اتخاذ هذه التدابير وفق المحددات التالية : إغلاق جميع منافذ عمالة الدارالبيضاء، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقلمسلمة من طرف السلطات المحلية وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عنبعد، ابتداء من يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري.

كما سيتم إغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة زوالا ، وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، والمطاعم علىالساعة التاسعة ليلا.

وسيتم أيضا إقرار حظر التنقل الليلي بجميع أرجاء تراب العمالة، من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقلللأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي.

وأوضحت أنه سيستمر العمل بهذه التدابير طيلة أربعة عشر يوما المقبلة، مع إخضاع الوضعية الوبائية بالمدينة لتقييم دقيق ومستمر لاتخاذ القرار المناسببشأنها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ثلاث جهات ساهمت في خلق 58,7 % من الثروة الوطنية خلال سنة 2018

ثلاث جهات ساهمت في خلق 58,7 % من الثروة…

منذ ساعتين
Photo of عمالة سلا تضع برنامجاً مسطراً لإنجاح الدخول المدرسي

عمالة سلا تضع برنامجاً مسطراً لإنجاح الدخول المدرسي

منذ 3 ساعات
Photo of الحكومة تُقرر إغلاق جميع المؤسسات التعليمية بالبيضاء وإعتماد رخصة التنقل داخل ترابها

الحكومة تُقرر إغلاق جميع المؤسسات التعليمية بالبيضاء وإعتماد رخصة…

منذ 4 ساعات
Photo of سطات تسجل أكبر حصيلة في زمن كورونا من المسؤول؟

سطات تسجل أكبر حصيلة في زمن كورونا من المسؤول؟

منذ 4 ساعات
Photo of وزارة التعليم تعلن اعتماد ”التعليم عن بعد“ داخل الأحياء الموبوءة

وزارة التعليم تعلن اعتماد ”التعليم عن بعد“ داخل الأحياء…

منذ 5 ساعات
Photo of سطات : اطلاق عملية التعقيم بمدارس ”بني يكرين“

سطات : اطلاق عملية التعقيم بمدارس ”بني يكرين“

منذ 5 ساعات
Photo of ارتفاع حالات البناء العشوائي بمدينة مراكش خلال ”الظرفية الوبائية “

ارتفاع حالات البناء العشوائي بمدينة مراكش خلال ”الظرفية الوبائية…

منذ 5 ساعات
Photo of زُهاء ألف ”إصابة كورونا“ بجهة البيضاء-سطات تدق ناقوس الخطر على طاولة المسؤولين

زُهاء ألف ”إصابة كورونا“ بجهة البيضاء-سطات تدق ناقوس الخطر…

منذ 6 ساعات
Photo of مطالب بإقرار ترقية استثنائية لفائدة الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين

مطالب بإقرار ترقية استثنائية لفائدة الممرضين المجازين من الدولة…

منذ 6 ساعات
Photo of تعقيم مُؤسسات تعليمية ببني ملال استعداداً للموسم الدراسي الاستثنائي

تعقيم مُؤسسات تعليمية ببني ملال استعداداً للموسم الدراسي الاستثنائي

منذ 7 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق