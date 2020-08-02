صحيفة طنزانية : المغرب حقق تقدما في قضية الصحراء

هبة بريس ـ و م ع

كتبت صحيفة ديلي نيوز، الناطقة باسم الحزب الحاكم في تنزانيا، أنه في ما يتعلق بقضية الصحراء، التي تشكل الأولوية القصوى للدبلوماسية المغربية، حققت المملكة المغربية تقدما هاما خلال السنة الماضية، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي افتتاحية مخصصة لتخليد المغرب للذكرى الحادية والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، أكدت الجريدة أن قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2468 و2494، اللذين يدعوان إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق ويعززان المسلسل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، هما واضحان للغاية.

وقال كاتب الافتتاحية إن “هذه التطورات حافظت على مكتسبات المغرب، من خلال تجديد التأكيد، مرة أخرى، على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي وعبر الإشادة بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للسير قدما بالمسار السياسي. كما ذكرت بانتهاكات البوليساريو في المنطقة العازلة، داعية إياه إلى الامتناع عن كل الأعمال الاستفزازية”.

إلى ذلك، سلطت الصحيفة الضوء على الجهود الرامية إلى النهوض بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمغرب.

وأكدت أن افتتاح قنصليات العديد من البلدان في الأقاليم الجنوبية يشكل نجاحا لافتا للدبلوماسية المغربية الفعالة وبعيدة النظر، التي نجحت في المرور من مرحلة تحصين المكتسبات المنجزة في ما يتعلق بالدفاع عن القضية الوطنية إلى مرحلة فرض واقع جديد، قوامه الاعتراف الدولي المتزايد بمشروعية مبادرة الحكم الذاتي كحل “واقعي” و”دائم”.

من جانب آخر، أبرزت ديلي نيوز أن المملكة المغربية تتمتع بالاستقرار السياسي، والبنيات التحتية القوية، والموقع الاستراتيجي، وهي “المؤهلات التي تساهم جميعها في صعود المغرب كقوة اقتصادية إقليمية وقاعدة إنتاجية وتصديرية رائدة بالنسبة للمقاولات الدولية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن نموذج التنمية الجديد جعل من المغرب قطبا تجاريا إقليميا على مفترق طرق إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، مضيفة أن هذه الاستراتيجية أثرت إيجابا على علاقات المغرب ودوره في القارة الإفريقية.

وفي معرض حديثها عن وباء كوفيد – 19 الذي انتشر عبر العالم، أبرزت الصحيفة التدابير الاستباقية التي اتخذها المغرب لوقف انتشار الفيروس.

وكتب محرر الافتتاحية أنه “منذ المراحل المبكرة للوباء، دعا صاحب الجلالة إلى إحداث صندوق خاص لتدبير وباء فيروس كورونا ووجه الحكومة والسلطات المحلية إلى اتخاذ تدابير ناجعة لاحتواء الفيروس”، مضيفا أن وزارة الصحة أدارت أزمة صحية غير مسبوقة بتحرك سريع واستباقية في تدبير الجوانب المختلفة للوباء وعلاج مرضى كوفيد – 19 وزيادة المراقبة الوبائية.

كما أبرزت الصحيفة إرسال المغرب مساعدات طبية إلى العديد من البلدان الإفريقية من أجل مساعدتها على مكافحة الجائحة، في مبادرة تضامنية جرى إطلاقها بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وعلى الصعيد الثنائي، أكدت صحيفة ديلي نيوز أن الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تنزانيا فتحت فصلا جديدا في العلاقات الثنائية، من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات التي أرست أسس الشراكات القائمة على مبدأ رابح – رابح في مجالات الاقتصاد والمالية والطاقات المتجددة والفلاحة والصيد البحري والنقل الجوي والهيدروكاربورات والتعدين.

وخلال هذه الزيارة الملكية، تضيف الصحيفة، أعرب المغرب عن استعداده لتقاسم خبرته مع تنزانيا، لا سيما في مجالات الفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على إحداث الأقطاب الصناعية وتنمية اللوجستيات والموانئ.