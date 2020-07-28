“حجز الفندق” كافٍ للحصول على وثيقة التنقل بين المدن الممنوعة

هبة بريس – الرباط

أفاد مصدر مطلع، أن حجوزات الفنادق خلال الفترة القادمة، كافية للحصول على وثيقة التنقل بين المدن الثمانية الممنوعة.

وذكر ذات المصدر، أن عددا من المواطنين كانوا في حيرة من أمرهم بسبب حجزهم للفنادق بمجموعة من المدن السياحية وضمنها المدن التي شملها قرار منع التنقل، قبل أن تؤكد الجهات المعنية تمكين هذه الفئة من وثيقة التنقل بعد ادلائهم بحجز الفنادق.

هذا ويشار الى أن بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، أعلن أنه تقرر ابتداء من يوم الأحد 26 يوليو عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.

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