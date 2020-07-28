“حجز الفندق” كافٍ للحصول على وثيقة التنقل بين المدن الممنوعة

منذ ساعتين
0

هبة بريس – الرباط

أفاد مصدر مطلع، أن حجوزات الفنادق خلال الفترة القادمة، كافية للحصول على وثيقة التنقل بين المدن الثمانية الممنوعة.

وذكر ذات المصدر، أن عددا من المواطنين كانوا في حيرة من أمرهم بسبب حجزهم للفنادق بمجموعة من المدن السياحية وضمنها المدن التي شملها قرار منع التنقل، قبل أن تؤكد الجهات المعنية تمكين هذه الفئة من وثيقة التنقل بعد ادلائهم بحجز الفنادق.

هذا ويشار الى أن بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، أعلن أنه تقرر ابتداء من يوم الأحد 26 يوليو عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ترامب يدافع عن دواء “هيدروكسي كلوروكين”

ترامب يدافع عن دواء “هيدروكسي كلوروكين”

منذ ساعتين
Photo of المهدي البلوطي : خطر “كورونا ” لا زال قائما و من الضروري التقيد بالإجراءات الوقائية

المهدي البلوطي : خطر “كورونا ” لا زال قائما…

منذ 3 ساعات
Photo of إسرائيل.. 2210 إصابات جديدة بكورونا و12 وفاة

إسرائيل.. 2210 إصابات جديدة بكورونا و12 وفاة

منذ 5 ساعات
Photo of العثماني : انا اتحمل المسؤولية في قرار منع التنقل من وإلى ثمانية مدن

العثماني : انا اتحمل المسؤولية في قرار منع التنقل…

منذ 5 ساعات
Photo of بسبب كورونا .. إغلاق سبعة أسواق للماشية عبر تراب المملكة

بسبب كورونا .. إغلاق سبعة أسواق للماشية عبر تراب…

منذ 5 ساعات
Photo of “الضرب والجرح” يقود مواطن أجنبي للاعتقال بفاس

“الضرب والجرح” يقود مواطن أجنبي للاعتقال بفاس

منذ 6 ساعات

كورونا بسطات…نقل مايفوق 40 حالة نحو الجديدة كحصيلة أولية

منذ 6 ساعات
Photo of “الاستقلال” يطالب بحضور العثماني للبرلمان لمناقشة ” الهروب الكبير “

“الاستقلال” يطالب بحضور العثماني للبرلمان لمناقشة ” الهروب الكبير…

منذ 6 ساعات
Photo of فرنسا.. تسجيل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا

فرنسا.. تسجيل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ 7 ساعات
Photo of كورونا المغرب ..التوزيع الجغرافي لـ 500 اصابة جديدة

كورونا المغرب ..التوزيع الجغرافي لـ 500 اصابة جديدة

منذ 7 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق