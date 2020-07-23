سلطات طنجة تمنع “عمال” الشركات من السفر خارج المدينة خلال عطلة العيد

منذ 41 دقيقة
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اس. بويعقوبي- هبة بريس

أصدرت السلطات المحلية بمدينة طنجة قرارا يقضي بمنع عمال شركات المناطق الصناعية ، من السفر خارج طنجة لقضاء عطلة العيد مع ذويهم.

وبحسب بلاغ لجمعية المنطقة الصناعية بطنجة، فإن لقاء جمع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، محمد امهيدية، والجمعية ، انتهى بإقرار منع الشركات من منح تراخيص السفر لمستخدميها ، كما أن اوامر ٱعطيت للسلطات المحلية بعدم منح تراخيص السفر لكافة المواطنين للخروج خارج طنجة، تفاديا لتفشي فيروس كورونا.

واحتج عدد من الراغبين في السفر خارج طنجة، صباح اليوم الخميس، في الشارع الرئيسي بمنطقة العوامة حيث يوجد مقر مقاطعة بني مكادة ومبنى العمالة، وذلك بغية الحصول على ورقة التنقل الاستثنائية للسفر خارج المدينة.

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تعليق واحد

  1. هدا ليس عادلا و لا يمس بالعقلانية ولا حتى الانسانية لاان اغلبية الساكنة عزاب و عازبات كيف لهم الاحتفال بالعيد او القدرة على الشراء. حسبنا الله و نعم الوكيل

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