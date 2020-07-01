مطالب بإلزام أرباب جميع المهن الحرة بالتصريح بمستخدميها لدى الـ CNSS

منذ ساعتين
0

هبة بريس ـ الرباط

 

طالب هشام صابري، النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، الحكومة بإلزام أرباب جميع المهن الحرة بالتصريح بمستخدميها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

وذكر صابري، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، أن العديد من وسائل الإعلام تداولت، مؤخرا، موضوع عدم تصريح بعض المسؤولين الحكوميين بالمستخدمين الذين يشتغلون لديهم في مكاتبهم المهنية، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.

 

ومن أجل ذلك، طالب النائب البرلماني رئيس الحكومة بتوضيح مدى صحة هذه الأخبار الرائجة والكشف عن الإجراءات التي ستتخذها في حال ثبت عدم التصريح بهؤلاء المستخدمين.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “بيد الله” يطالب بالتصدي لفيروس جديد ” جي 4 ” رُصد بالصين

“بيد الله” يطالب بالتصدي لفيروس جديد ” جي 4…

منذ 4 ساعات
Photo of الـ CNSS : جمیع المستخدمين بالصندوق یتمتعون بحقوقھم الاجتماعية

الـ CNSS : جمیع المستخدمين بالصندوق یتمتعون بحقوقھم الاجتماعية

منذ 4 ساعات
Photo of الفردوس . اعتماد حزمة جديدة من التدابير لدعم قطاع السينما

الفردوس . اعتماد حزمة جديدة من التدابير لدعم قطاع…

منذ 4 ساعات
Photo of درك سيدي بوزيد يوقف 7 عقول مدبرة للهجرة السرية

درك سيدي بوزيد يوقف 7 عقول مدبرة للهجرة السرية

منذ 5 ساعات
Photo of العيون..إتلاف كمية كبيرة من المخدرات والمنتجات المهربة

العيون..إتلاف كمية كبيرة من المخدرات والمنتجات المهربة

منذ 5 ساعات
Photo of الخطوط الملكية المغربية تعزز تدريجيا برنامج رحلاتها الداخلية

الخطوط الملكية المغربية تعزز تدريجيا برنامج رحلاتها الداخلية

منذ 5 ساعات
Photo of مُجمل ما جاء في التصريح الصحفي اليومي الخاص بوباء كورونا

مُجمل ما جاء في التصريح الصحفي اليومي الخاص بوباء…

منذ 6 ساعات
Photo of التوزيع الجغرافي.. 8 جهات تقتسم حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا “

التوزيع الجغرافي.. 8 جهات تقتسم حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا…

منذ 6 ساعات
Photo of ” البيجيدي ” يستفسر عن تدابير إعادة فتح المساجد في وجه المصلين

” البيجيدي ” يستفسر عن تدابير إعادة فتح المساجد…

منذ 6 ساعات
Photo of كورونا بالمغرب…106 حالة شفاء جديدة

كورونا بالمغرب…106 حالة شفاء جديدة

منذ 7 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق