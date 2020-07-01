مطالب بإلزام أرباب جميع المهن الحرة بالتصريح بمستخدميها لدى الـ CNSS

هبة بريس ـ الرباط

طالب هشام صابري، النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، الحكومة بإلزام أرباب جميع المهن الحرة بالتصريح بمستخدميها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وذكر صابري، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، أن العديد من وسائل الإعلام تداولت، مؤخرا، موضوع عدم تصريح بعض المسؤولين الحكوميين بالمستخدمين الذين يشتغلون لديهم في مكاتبهم المهنية، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.

ومن أجل ذلك، طالب النائب البرلماني رئيس الحكومة بتوضيح مدى صحة هذه الأخبار الرائجة والكشف عن الإجراءات التي ستتخذها في حال ثبت عدم التصريح بهؤلاء المستخدمين.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1