مجلس جطو يدعو الأحزاب السياسية إلى إيداع حساباتها السنوية إلكترونيا

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس

أعلن المجلس الأعلى للحسابات، أنه أعد منصة رقمية مخصصة للإيداع الإلكتروني للوثائق المكونة للحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2019.

وذكر المجلس، في بلاغ له، أن هذا الإجراء الذي يأتي بالنظر إلى اختصاصاته في مراقبة الحسابات السنوية للأحزاب السياسية طبقا للقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يندرج في إطار التدابير الوقائية التي دعت لها السلطات المختصة بالمملكة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن أجل التقليل من مخاطر تداول الوثائق الورقية عبر اعتماد آليات تستجيب لشروط السلامة الصحية.

وتابع البلاغ، أنه في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، يدعو المجلس جميع الهيئات السياسية إلى الانخراط الفعال في هذه العملية، مشيرا الى أنه يبقى رهن إشارة هذه الهيأت لتقديم جميع التوضيحات اللازمة بهذا الشأن

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