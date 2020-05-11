ما بعد 20 ماي .. أمزازي يلمح لإمكانية تمديد الحجر الصحي

منذ 41 دقيقة
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هبة بريس – الرباط

نشر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد امزازي، رسما بيانيا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوضح من خلاله تطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا بالمغرب.

وقال الوزير، معلقا على الرسم “للأسف٬ وكما يظهر جليا في هذا الرسم البياني٬ لسنا بعد في مأمن من هذا الوباء، كنا نظن في الأسبوع المنصرم٬ أن الحالة الوبائية ببلادنا في تحسن، وأننا نبتعد شيئا فشيئا عن مرحلة الخطر، وأننا نتحكم في وضعية الوباء بشكل جيد، ولكن يجب على كل المغاربة أن يستوعبوا أن المعركة لم تنته بعد”

وتابع امزازب مدونا : “لقد حققنا الكثير وتفادينا الأسوأ بتضامن الجميع، فلنواصل إذن هذا الصمود ضد الفيروس، ولكل المغاربة نقول لنتعامل جميعا وفي آن واحد بوعي وبمسؤولية وبمزيد من الالتزام بالحجر الصحي، وبتطبيق للإجراءات الوقائية والاحترازية، وإلا فلنتحمل كلنا المسؤولية”.

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