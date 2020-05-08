كورونا بسوس: تسجيل سادس حالة والعدد الاجمالي 66 حالة مؤكدة

منذ 11 دقيقة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس 
بخصوص الحالة الوبائية لسوس ماسة ، علمت ” هبة بريس”  عن تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا على مستوى انزكان ايت ملول.
وكشفت التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا عن اصابة 3 اشخاص من أقارب الحالة المسجلة لشخص ثمانيني بحي الجرف بانزكان، وتسجيل اصابة ابنة ممرضة التخدير بالمستشفى الاقليمي بانزكان، والتي تم الكشف عن اصابتها أول أمس الاربعاء، بالاضافة الى تسجيل حالتين تتعلقان بموظفين بالسجن المحلي بانزكان كانا في حالة حجر صحي  تحت اشراف السلطات الصحية قبل الكشف عنهما، و عدم وجود مخالطين للحالتين.
وبهذا ارتفعت الحالة الوبائية لفيروس كورونا بسوس ماسة، في آخر حصيلة، الى 66 حالة مؤكدة.
ومن جهة اخرى، تم اليوم الجمعة 8 ماي الاعلان عن تسجيل 3 حالات شفاء جديدة بجهة سوس ماسة، ويتعلق الامر بثلاث شقيقات كانوا قد اصيبوا بفيروس كورونا بعد حضورهم لجنازة والدتهم بالجديدة.

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