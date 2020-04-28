بنحمزة عن قانون 22.20 : البعض يحاول أن يستثمر الظرفية بمنطق “ختانة وسبوع”

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط 

أثار مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة سيلا من ردود الأفعال ضده، مباشرة بعد تسريب بعض نصوصه من قبل صانع المحتوى المعروف بـ”سوينكا”، إذ أثارت هذه النصوص موجة من الانتقادات اللاذعة للقانون وللحكومة، واعتبره العديد من النشطاء قانونا يهدف إلى تكميم الأفواه.

الدكتور والبرلماني السابق عادل بنحمزة، اعتبر أن مشروع القانون الجديد “يعد مؤشرا خطيرا على الرؤية التي يحملها البعض للحقوق والحريات، ويكشف أن هناك من يرغب في استثمار حالة الطوارئ الصحية إلى أقصى درجة وبعيدا عن جائحة كورونا، أي البحث عن عائد سياسي/أمني بعيد المدى”.

وأضاف  على حسابه في فيسبوك أنه “في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم استثمار التفاعل الإيجابي للمغاربة مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة، رغم قساوتها وأثرها السلبي على فئات بلغ فيها السكين العظم، فإن البعض بكثير من الخفة يحاول أن يستثمر الظرفية بمنطق ختانة وسبوع…”

وفي تدوينة فيسبوكية  ثانية قال بنحمزة :

شي وحدين كيقلبو عاوتني على شي مقاطعة فهاد رمضان وكورونا، قالك تجريم من يدعو للمقاطعة.
ميعرفو إديرو قوانين.
ميعرفو ينفيو راهوم داروها
ميعرفو يدافعو على مصالحهم بشكل محترم
ميعرفو حتى يقمعو بالفن
الحصول.. مكايناش معامن…

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