للتخفيف من أثار كورونا.. هيئة المحامين بالجديدة تبدأ تكوين المحامين المتمرنين عن بعد

أحمد مصباح – الجديدة

قامت هيئة المحامين بالجديدة وفي اطار مبادرة محمودة تنهي توقف ندوات التمرين التي كانت تسهر على تنظيمها كل أسبوع ، و مواكبة منها لتكوين المحامين المتمرنين التابعين لها بشكل متواصل وحتى لا يتكمن فيروس كوفيد 19 من شل تكوين المحامين المتمرنين ، بدأت منذ 11 أبريل ببث حصص للتمرين يتكلف بإلقائها أحد المحامين الذين يختارهم نقيب الهيئة وأعضاء مجلسها من بين محامي الجديدة أو من أحد رجال القانون من قضاة ومحامين على موقع الهيئة بالفايس بوك ، وبادرت كذلك الهيئة إلى إنشاء قناة خاصة بها على قناة اليوتوب في منتصف شهر أبريل ثبت فيه كل حلقات الحصص التي قدمت عن بعد ، لكي يستفيد منها كل المحامين المتمرنين بالمغرب وكل المهتمين بالمجال القانوني ، ولحد الآن تعتبر هيئة المحامين بالجديدة من ثاني هيئة سارعت إلى تبني تكوين المحامين المتمرنين عن بعد ، بعد هيئة المحامين بالدار البيضاء الذي بدأت هذه التجربة في بداية شهر أبريل .

ومن المنتظر أن يلقي الأستاذ سمير ايت ارجدال رئيس المحكمة الابتدائية بواد زم حصة تدريسية يوم : 27 /04 /2020 عنوانها :(توجيهات قضائية لممارسة الدعاوى الاستعجالية ) وستبت الحصة مباشرة على موقع هيئة المحامين بالجديدة التالي :

Avocats El Jadida Barreau على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال وستنقل بعد ذلك على موقع الهيئة باليوتوب التالي:

barreau des avocats d’ el jadida

والحصة الأولى كان عنوانها المدخل العام لتطبيقات الدعوى قدمها الأستاذ وهابي يوسف بتاريخ 11/ 04/ 2020 . وهذا رابط الحصة الأولى على اليوتوب :



والحصة الثانية كان عنوانها المدخل العام لتطبيقات الدعوى حصة خاصة بالمدعي قدمها الأستاذ وهابي يوسف بتاريخ 11/ 04/ 2020 . وهذا رابط الحصة الثانية على اليوتوب :



والحصة الثالثة كان عنوانها ( المجلس الأعلى للسلطة القضائية الآفاق و التحديات ) ألقاها الأستاذ محمد الخضراوي المستشار بمحكمة النقض و رئيس شعبة التواصل المؤسساتي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 17/ 04/ 2020 .

وهذا رابط الحصة الثانية على اليوتوب :



والحصة الرابعة كان عنوانها المدخل العام لتطبيقات الدعوى حصة خاصة بالمدعى عليه قدمها الأستاذ وهابي يوسف بتاريخ 11/ 04/ 2020 .

وهذا رابط الحصة الثانية على اليوتوب :



والحصة الخامسة كان عنوانها البث في الاختصاص النوعي قدمها الأستاذ عبد العالي سراج الدين بتاريخ 23/ 04/ 2020 . وهذا رابط الحصة الثانية على اليوتوب :

