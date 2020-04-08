الجامعة الدولية بالرباط تنخرط في الجهود التحسيسية من خلال طائرات بدون طيار

هبة بريس ـ و م ع

توصلت الجامعة الدولية بالرباط لحلول مبتكرة، في إطار دعم الجهود الوطنية لمكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، من بينها طائرات صغيرة بدون طيار (درون) بمكبرات صوت موجهة لتحسيس المواطنين بهذه الجائحة.

وذكر بلاغ للجامعة أن هذه المبادرة تندرج في إطار الحلول التي طورتها المؤسسة، والتزامها في استثمار امكانياتها الابتكارية لمواجهة هذا الوباء.

وقامت الجامعة ، يضيف البلاغ ، على غرار مؤسسات عمومية وخاصة أخرى ، بتطوير وتصميم كمامات واقية لفائدة الأطر الصحية العاملة في العديد من مستشفيات المملكة، مسجلا أنه يجري حاليا تصميم كمامات عالية الأمان من نوع (FFP2) وكمامات للمساعدة على التنفس وأجهزة التنفس.

وأوضح البلاغ أن الجامعة شرعت ، أيضا ، في تكييف الكاميرات الحرارية مع أجهزة تتيح كشفا آمنا ودقيقا لدرجة حرارة الجسم.

وتم ابتكار هذه الحلول المتطورة بفضل دعم الدولة بشكل أساسي، ولا سيما وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

في هذا السياق ، أحدثت الجامعة مختبرات بحثية دولية ومركزا للتكنولوجيا (مركز الابتكار) مما مكنها من التصدر ، إفريقيا ، من حيث تسجيل براءات الاختراع.

وخلص البلاغ إلى أن الجامعة تضع اليوم خبرتها وتجربتها في خدمة المجتمع، بهدف المساهمة في مكافحة وباء فيروس كورونا، بتنسيق تام مع السلطات