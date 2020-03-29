كورونا : تسجيل 35 حالة مؤكدة جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 437 حالة

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 35 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الثامنة من يومه الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 437 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1624 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن 12 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 26.