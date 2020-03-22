الصواب والخطأ بخصوص فيروس كورونا بالمغرب

منذ 38 ثانية
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هبة بريس – و م ع

شكل فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة الآلاف من الأشخاص حول العالم، مصدر سيل من الأخبار الزائفة التي يتم بثها على شبكات التواصل الاجتماعي، لذا تقوم وكالة المغرب العربي للأنباء بالفرز بين الإشاعة الزائفة والمعلومة الصحيحة من أجل تحسيس أفضل.

– أرقام منسوبة لوزارة الصحة، يتم تداولها على الشبكات الاجتماعية، تشير إلى تسجيل حصيلة مرتفعة جدا من الإصابات بفيروس كورونا. خطأ

– مخزون (نيفاكين)، الذي اقتنته الدولة المغربية والذي تم تداوله على الشبكات الاجتماعية كدواء فعال لفيروس كوفيد-19، كان موجها إلى إفريقيا جنوب الصحراء. خطأ

– وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن، المكلفة بنقل العمال، سيتم توقيفها. خطأ

– تسجيل 109 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المغرب إلى حدود ظهر اليوم الأحد. صحيح

– إنهاء الإجراء الخاص الهادف إلى تسهيل عودة السياح الأجانب إلى بلدانهم اليوم الأحد. صحيح

– شركات الاتصالات تقرر جعل الولوج إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة بالتعليم أو التكوين عن بعد، الموضوعة من طرف الوزارة الوصية مجانيا بصفة مؤقتة. صحيح

– وزارة الثقافة والشباب والرياضة تدعو إلى تعليق إصدار الطبعات الورقية للصحف حتى إشعار آخر. صحيح

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