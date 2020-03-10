وزارة الصحة : الوضع الصحي للحالتين المصابتين بفيروس “كورونا” مطمئن

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الصحي للشخصين اللذين تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد،مطمئن ويتعلق الأمر بشاب قدم مؤخرا من إيطاليا وسائح فرنسي.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريح صحفي أن “الحالتين توجدان في وضعية مطمئنة ولا تعانيان من أي مضاعفات”.

وشدد، في هذا السياق، على ضرورة عدم الخلط بين فترة حضانة الفيروس وفترة العلاج أو الاستشفاء، التي تختلف حسب الحالات ويمكن أن تستغرق شهرا أو أزيد .

أما بخصوص الحالة الثالثة المؤكدة، تؤكد وزارة الصحة، فإن “المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة مراكش، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة. كما أن حالته الصحية لا تدعو إلى القلق”.