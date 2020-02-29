فضاء للعمل المشترك بوجدة MYSPACE COWORKING

هبة بريس – وجدة

افتتح بمدينة وجدة مؤخرا فضاء للعمل المشترك، يضمّ منخرطين متخصصين في مجالات مختلفة، والذين قررّوا اتخاذ MySpace Coworking Oujda مقرّاً لعملهم الرّئيسي لأسباب مُتعددة.

الفضاء يوفر إمكانية تبادل الخبرات بين المنخرطين العاملين في مجالات أخرى، مع القدرة على حضور ندوات نهاية الأسبوع ونقاش مواضيع تهم مستقبل العمل الحرّ والمقاولة. وهناك من يلجأ إليه لأنه يريد الخروج من عزلة العمل أمام شاشة الحاسوب من غرفته الشخصية أو من المقاهي الصاخبة التي لا يعتقد المتخصصون أنها مكان ملائم للعمل الصّحي.

يتميز الفضاء بتصميمه العصري المختلف عن أي مكان رأيته سابقاً في المدينة. النباتات الطبيعية تزيّن المكان، والطاولات يدويّة الصّنع تجعل من العمل أكثر متعة، كما يتوفر المكان على آلة صنع القهوة لأولئك الذين لا يستطيعون بدء العمل صباحاً دونها. طبعاً لن نتحدث لكم عن سرعة الإنترنت لأنها واحدة من أبرز الحلول التي يقدمّها الفضاء لأي شخص يريد التخلص من مشاكل الانترنت المنزلي أو انترنت المقاهي العمومية التي تؤثر بشكل سلبي على إنتاجية عمله.