جرسيف..توقيف منتحل صفة “صحفي” أهان الشرطة وتسبب في حادثة سير تحت تأثير الكحول

هبة بريس - جرسيف / الصورة تعبيرية

اعتقلت المصالح الامنية بجرسيف ، اليوم الأربعاء 26 فبراير الجاري ، منتحل صفحة صحفي يشتغل ك”متصرف تربوي ” باحدى المؤسسات التربوية بالمدينة ، بعدما تسبب في حادثة سير اثناء قيادته للسيارة في حالة سكر علني وإهانة رجال الشرطة داخل مقر المنطقة الأمنية الاقليمية.

تجاوزات هذا “الاطار” الذي أدين في السابق بتهمة انتحال صفة صحفي، والتشهير والابتزاز وغيرها من القضايا، أكدت بمالايدع مجالا للشك أن المدعو “أحمد الصبار” مكانه الطبيعي وراء القضبان الحديدية لأخلاقه التي تتناقض والمسؤولية المنوطة به، والرداء التي لطالما عبر عنها تجاه المقربين منه قبل الغرباء.

اعتقال احمد الصبار اليوم بجرسيف، جعل الراي العام المحلي يتساءل حول هل ستتم احالته على النيابة العامة تنزيلا للمسطرة القانونية المعمول بها ، أم أن “المتصرف التربوي” له “ظهر يحميه” كما يجاهر به دائما؟.

المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي ، ومعه النيابة العامة بجرسيف، مطالبين اليوم بفتح تحقيق نزيه في تجاوزات “الصبار” الذي أهان موظفين داخل مقر المنطقة الأمنية الاقليمية بالمدينة وهو في حالة سكر طافح، علما ان المعني بالامر سبق وأن بصم على تجاوزات غير مسؤولة تجاه القضاء الجالس ، كيف لا و”المتصرف” لايتوانى في سبّ الذات الالهية وتعنيف الأصول، والتفنن في هدر الزمن الوظيفي.