بنعبدالله : يحافظ المغرب على استقراره لخوض معركة التغيير الديمقراطي

قال نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ان “المغرب ورغم كل الإشكاليات الداخلية، وهي موجودة في كثير من البلدان عبر العالم، هو بلد ينعم بالاستقرار.. والاستقرار قيمة وعملة نادرة اليوم خصوصا في منطقتنا، ولذلك يسعى المغرب الرسمي، ونحن معه، إلى أن يحافظ بداية على استقرار البلاد”

واشار بنعبدالله بالقول ” إذا كنا من دعاة التغيير والدمقرطة، ومن دعاة الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي، فإننا نعتبر أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا في إطار بلد مستقر، بمعنى أن ما نراه في كثير من الدول الأخرى يطرح سؤالا حول حظوظ التغيير اليوم في ليبيا أو حظوظ التغيير الديمقراطي أو البناء الاقتصادي والاجتماعي في سوريا أو حتى في العراق أو في اليمن؟ لذلك نحن لا نريد أن نصل إلى هذه المستويات، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار مسألة أساسية ”

واوضح الاخير في معرض حديثه لـ ” عربي 21 “ “المغرب الرسمي عندما يرى ما يحدث عند الجارة الجزائرية، عندما يرى أن التجربة الديمقراطية التونسية تلاقي كذلك بعض الصعوبات، وإن كان ذلك في إطار الاستقرار، عندما يرى ليبيا بكل مخاطرها وبكل التدخلات الأجنبية بكل مستوياتها، عندما يرى ما يحدث في باقي الدول العربية الأخرى في سوريا والسودان والعراق ولبنان وغيرها، هناك حرص على أن يحافظ المغرب على استقراره، حتى يتمكن من خوض معركة التغيير الديمقراطي”