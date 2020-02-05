تماشيا و توجيهات الملك.. تشييد 21 سدا بجهة الدار البيضاء سطات

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هبة بريس – الدار البيضاء

تماشيا و خطاب ملك البلاد و في إطار استراتيجية البرنامج الوطني المتعلق بالتزوید بالماء الشروب والسقي خلال الفترة الممتدة ما بین 2020 و2027، جرى بحر الأسبوع التوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة بجهة الدار البيضاء سطات لبناء و تشييد 20 سدا بمختلف أقاليم الجهة.

و حسب مصادر مطلعة ، فقد تقرر بناء سد كبير و حوالي عشرون سدا صغيرا بمختلف تراب جهة الدار البيضاء سطات، فضلا على عدد من المشاريع المائية الموازية و ذلك ضمن برنامج مواصلة سیاسة تشیید السدود والمنشآت المائیة وتعزیز وتنویع موارد التزوید بالمیاه، ومواكبة تزاید الطلب على الموارد المائیة وضمان الأمن المائي في المملكة ومكافحة آثار التغیرات المناخیة.

وهكذا، فإن تطویر العرض المائي بجهة الدارالبیضاء – سطات ، یشمل بناء سد كبیر جدید (إما على سافلة سد المسیرة أو تعلیة سد إمفوت) بطاقة استیعابیة إجمالیة تصل إلى 60 ملیون متر مكعب وبتكلفة إجمالیة قدرها 500 ملیون درهم، و20 سدا صغیرا ، أحدهم بإقلیم بنسلیمان، و الثاني بإقلیم برشید، و أربعة بإقلیم الجدیدة و 14 بإقلیم سطات.